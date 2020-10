W sieci pojawiły się pierwsze porównania kontrolera DualSense z innymi padami. Sony stworzyło prawdziwego olbrzyma, który imponuje rozmiarem.

Dobór odpowiedniego kontrolera bywa decydującym czynnikiem przy decyzji o kupnie konsoli. Dla jednych liczy się rozmiar pada, dla innych kształt bryły, a niektórych interesuje użyta w kontrolerze technologia.

W przypadku nowej generacji nie możemy liczyć na nic kompaktowego, bowiem nawet Sony znane z dość niedużych urządzeń sterujących zdecydowało się stworzyć spory kontroler.

W sieci pojawiły się porównania DualSense z padem od PS4 i Xbox Series.

DS jest więc zdecydowanie najszerszym urządzeniem, jednak w kwestii długości wciąż dominuje wariant Microsoftu. DualShock 4 wygląda przy powyższych jak malutka zabawka.

Jeszcze ciekawiej prezentuje się bardziej dokładne porównanie.

Sony stworzyło dość duży kontroler i nie powinno to dziwić. Implementacja technologii haptycznej wymaga sporo dodatkowej przestrzeni. Jeśli w praktyce faktycznie robi ona sporą różnicę i poprawia wrażenia z rozgrywki, to chyba jest to dość niska cena za małą rewolucję.

Mimo wszystko wydaje mi się, że nawet posiadacze mniejszych dłoni nie powinni odczuwać dyskomfortu przy korzystaniu z urządzenia. Szerokość sprzętu wynika z rozmiaru panelu dotykowego, który i tak jest stosunkowo rzadko używany. Wszystkie niezbędne przyciski zdają się być rozłożone tak, aby nie sprawiać żadnych problemów przy użytkowaniu.

Zobaczymy, czy pad do PS5 okaże się godnym konkurentem dla klasycznego kontrolera Microsoftu. Do tej pory to właśnie gamepad do Xboxa był uznawany za najbardziej uniwersalne i najwygodniejsze na rynku rozwiązanie.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.