DualSense i pad od Xbox Series zyskały wsparcie na iPhone’ach

W nowej aktualizacji iOS pojawiło się pełne wsparcie dla DualSense i kontrolera Xbox Series. Mobilni gracze mogą już podłączać swoje pady do iPhone’ów.

Coraz więcej graczy korzystających z platform stacjonarnych zaczyna dodatkowo pielęgnować swoje hobby na smartfonach i tabletach. Android i iOS oferują całkiem sporo „dużych” produkcji i na urządzeniach mobilnych da się ograć parę naprawdę dobrych tytułów.

Nie każdy jednak chce inwestować w specjalny kontroler do smartfona. Podłączenie pada z Xbox One i PS4 do naszego sprzętu jest możliwe bez większych problemów, ale posiadacze iPhone’ów mogli napotkać sporo komplikacji przy podobnych próbach z DualSense i padem od Xbox Series. Na szczęście teraz się to zmienia.

Aktualizacja iOS 14.5 wprowadza pełne wsparcie dla nowych kontrolerów Sony i Microsoftu. Oznacza to, że zagramy przy użyciu next-genowych padów w większość mobilnych tytułów na naszym iPhonie, który obsługuje nowsze wersje oprogramowania. Nie wiadomo jak ma się to do specjalnych funkcji DualSense, ale zapewne (podobnie jak w przypadku nowych iPadów) wibracje zadziałają bezproblemowo.

Jeśli nie widzi Wam się granie w tytuły mobilne przy pomocy sterowania dotykowego, teraz otrzymaliście bardzo przyjemną alternatywę.

Nowa wersja oprogramowania jest już dostępna do pobrania. Gdybyście potrzebowali pomocy z aktualizacją iOS do wersji 14.5, rzućcie okiem na stronę pomocy Apple.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.