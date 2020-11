Kontroler DualSense otrzymał wsparcie dla dodatkowych funkcji na platformie Steam. Pad wzbogaci się o kilka nowości na PC.

Najnowszy kontroler od Sony jest przez wiele osób uznawany za najlepszego pada od lat. DualSense imponuje nie tylko swoimi adaptacyjnymi triggerami i haptyką, ale też dobrze przemyślaną bryłą i jakością wykonania.

Nic dziwnego, że część graczy chciałaby wykorzystać pada od PS5 podczas rozgrywki na PC. Jak do tej pory było to możliwe, ale jedynie w nieco okrojonej, pozbawionej kilku funkcji formie. Teraz się to zmieni.

W publicznych testach beta nowej aktualizacji na Steam pojawiło się wsparcie dla kilku funkcji DualSense. Od teraz gracze będą mogli dostosować żyroskop, wibracje, podświetlenie LED i panel dotykowy w grach na Steam.

Wśród wspieranych przez DualSense produkcji znajdziecie takie hity jak Horizon Zero Dawn, Death Stranding, Nier Automata i Portal 2. Pełną listę tytułów obsługujących konfigurację kontrolera DS znajdziecie w tym miejscu.

Choć wciąż nie wiadomo czy kiedykolwiek doczekamy się wsparcia dla efektów haptycznych i adaptacyjnych triggerów, to miło, że Steam pozwala na nieco szerszą konfigurację. Nowy pad Sony jest na PC już równie funkcjonalny, co DualShock 4.

Co ciekawe, Valve ogłosiło, że według statystyk coraz więcej osób decyduje się na rozgrywkę przy pomocy kontrolera. Nic więc dziwnego, że firma pospieszyła się z wprowadzeniem wsparcia dla pada od PlayStation 5.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.