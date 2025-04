DOOM zasadniczo działa w formie grywalnego kodu QR

​DOOM, klasyk z 1993 roku, znów zaskakuje. Tym razem dzięki projektowi Backdooms, który pozwala uruchomić grę bezpośrednio z jednego kodu QR. Wystarczy zeskanować kod, a gra startuje – bez instalacji, bez dodatkowych plików. To możliwe dzięki kompresji i samorozpakowującemu się programowi, który mieści się w jednym obrazie. Nie jest to pełna wersja DOOM-a, ale generowana nieskończenie gra inspirowana oryginałem. To kolejny dowód na to, że DOOM potrafi działać niemal wszędzie.

Wcześniej DOOM uruchamiano na różnych nietypowych urządzeniach. Na przykład, firma Husqvarna udostępniła aktualizację, która pozwalała grać w legendarnego FPS-a na ich kosiarkach automatycznych. Inni entuzjaści uruchomili grę na testach ciążowych oraz w ramach CAPTCHA, gdzie wykorzystano ją jako formę weryfikacji użytkownika. Te eksperymenty pokazują, jak wszechstronny i adaptowalny jest kod DOOM-a.​

Projekt Backdooms to kolejny krok w kierunku miniaturyzacji i dostępności gier. Dzięki niemu możliwe jest uruchomienie gry na niemal każdym urządzeniu z czytnikiem kodów QR i przeglądarką internetową. To otwiera nowe możliwości dla twórców gier i pokazuje, jak klasyczne tytuły mogą być przekształcane i dostosowywane do nowych technologii.​

Szczerze jestem mocno zaskoczony i zachwycony tym, do czego doszło powiedzenie „Can it run DOOM?”. Od kosiarki po kod QR, gra znajduje nowe sposoby, by dotrzeć do graczy. To przypomnienie, że klasyki nigdy nie umierają – one po prostu ewoluują.

Źródło: TechSpot + https://kuberwastaken.github.io/