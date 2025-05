DOOM 3 w 2025 roku. Ten mod zmienia grę nie do poznania

Stary DOOM wygląda jak nowy. To zasługa moda

Montagud nie miał ambicji stworzenia kompletnej gry. Jego projekt to tech demo, ale niech cię to nie zmyli. Od pierwszych sekund wideo czuć, że to coś więcej niż tylko graficzna ciekawostka. Autor perfekcyjnie uchwycił to, co wyróżniało Doom 3 na tle innych FPS-ów: klaustrofobiczną atmosferę, ciężki klimat i niepokój czający się za każdym rogiem. Dzięki Unreal Engine 5 i wykorzystaniu narzędzi takich jak 3DSMax, ZBrush czy Substance Painter, całość prezentuje się jak z next-genowej produkcji AAA. Oświetlenie? Klimatyczne i realistyczne. Efekty cząsteczkowe? Potężne, dzięki systemowi Niagara. A zombie i inni? Reagują teraz z większą agresją i dynamiką.

To jednak nie tylko pokaz grafiki. Montagud zadbał o detale: system strzelania został ulepszony, a każdy wystrzał daje wyraźne, wizualne sprzężenie zwrotne. Ambientowe efekty dźwiękowe również przeszły lifting, a w tle usłyszymy oryginalne sample z Doom 3 oraz jego wersji Alpha. Efekt? Zanurzenie w świecie gry jak nigdy wcześniej. Co ciekawe, choć nie wszystkie elementy są jeszcze dopracowane – na przykład animacje wciąż wymagają szlifu – to ręcznie tworzone sekwencje śmierci przeciwników potrafią dosłownie wcisnąć w fotel. Szczególnie, gdy to wszystko oświetlone jest miękkim, realistycznym światłem UE5.

Na ten moment projekt nie jest dostępny do pobrania i raczej nie należy się tego spodziewać w najbliższej przyszłości. Montagud stworzył go głównie jako pokaz swoich umiejętności, który ma zasilić jego portfolio. Ale – jak to bywa w świecie gier – nadzieja zawsze umiera ostatnia. Może w końcu zostanie udostępniony szeorkiej publiczności? Jako fan DOOM’a przyjąłbym to z wielką chęcią.

Źródło: dsogaming.com