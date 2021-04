Dobry laptop do najpopularniejszych gier. Redakcja poleca 5 modeli

Ciężko znaleźć naprawdę dobry laptop dla gracza w natłoku licznych propozycji, które nie zawsze spełniają podstawowe potrzeby użytkowników. Postanowiliśmy ułatwić Wam wybór odpowiedniego sprzętu. Oto 5 modeli, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.

Graczy jest coraz więcej i nie każdy z nich chce lub może stawiać sobie w domu potężny komputer stacjonarny lub konsolę wraz z telewizorem. Właśnie dla takich osób dedykowane są laptopy gamingowe. Jeśli już rozważamy zakup rzeczonego sprzętu, warto najpierw odpowiedzieć sobie na kilka pytań.

Po pierwsze, w co chcemy na nim grać? Najpopularniejsze gry wideo da się bez problemu uruchomić na komputerze ze średniej półki. Wymagają one jednak do płynnego działania przyzwoitego procesora i dedykowanej karty graficznej, więc zwykły laptop biurowy może nie dać sobie z nimi rady. Dodatkowo te bardziej wymagające tytuły uruchomimy raczej na sprzęcie nieco wyższej klasy.

Po drugie, jak bardzo mobilny powinien być nasz wymarzony sprzęt? Bardziej zaawansowane laptopy gamingowe potrafią ważyć nawet po kilka kilogramów. Zabieranie takiego sprzętu w podróż może być męczące i jeśli często się przemieszczamy, warto rozważyć lżejszy model.

I po trzecie, ile chcemy wydać na laptopa do gier? Tak jak wspominałem, do najpopularniejszych gier nie potrzebujemy bardzo drogiego sprzętu, ale laptopy dla graczy wymagają mimo wszystko dobrej klasy podzespołów. Większe zaawansowanie uruchamianych gier idzie w parze z wyższą ceną.

Poniżej przedstawimy Wam kilka propozycji dobrych laptopów dla gracza. Zagracie na nich w takie tytuły jak Fortnite i Minecraft, a te bardziej zaawansowane z nich poradzą sobie też z najbardziej wymagającymi produkcjami.

LENOVO IdeaPad Gaming 3 – 2999 zł

To w pełni zrozumiałe, że nie każdy chce, aby laptop z daleka wołał, że jest przeznaczony dla gracza. Jeśli szukacie bardziej eleganckiego, ale wcale nie słabszego względem innych odpowiedników sprzętu, rzućcie okiem na tę propozycję.

IdeaPad Gaming 3 to dobry laptop dla graczy, którzy angażują się w te najpopularniejsze produkcje. Wspomniane wcześniej Fortnite i Minecraft ruszą na nim bez problemu. Pozwala na to procesor AMD Ryzen 5 4600H, dedykowana karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti i 8 GB pamięci RAM.

Co więcej, komputer posiada też dysk SSD o pojemności 512 GB. Pozwala on nie tylko na szybsze wczytywanie gier, ale też płynną pracę. Komfort użytkowania poprawia też klawiatura z delikatnym podświetleniem. Praca i granie w nocy, bez dodatkowe światła, nie będą absolutnie żadnym problemem.

Warto też zwrócić uwagę na estetyczny wygląd i niski ciężar tego sprzętu. Komputer waży jedynie 2.2 kilograma, więc nie będzie nam specjalnie przeszkadzał w podróży. To dobry laptop dla osób, które nie wymagają od swojego sprzętu ogromnej wydajności i oczekują przy tym sporej wygody użytkowania. Nie zmienia to faktu, że IdeaPad Gaming 3 poradzi sobie z każdym popularniejszym tytułem.

Laptop LENOVO Legion 5 – 3499 zł

W przypadku modelu LENOVO Legion 5 otrzymujemy już dość zaawansowany sprzęt. O płynność i jakość rozgrywki zadba procesor AMD Ryzen 5 4600H, karta graficzna NVIDIA GTX 1650 Ti oraz 8 GB pamięci RAM. Dodatkowo poczujemy sporą różnicę w płynności gier. Komputer jest wyposażony w ekran o częstotliwości odświeżania na poziomie 120 Hz, więc zagwarantuje zupełnie inne doznania w trakcie dynamicznej akcji.

Nie musimy się też martwić o ewentualne przegrzanie laptopa w trakcie dłuższych sesji. Lenovo zadbało o system chłodzenia Coldfront 2.0, który skutecznie schłodzi nasz sprzęt. Wspomaga to również konstrukcja obudowy, która umożliwia skuteczne odprowadzanie ciepła. Co więcej, użytkownik komputera ma kontrolę nad prędkością wentylatorów dzięki możliwości wyboru trzech trybów termicznych. Możemy dowolnie kontrolować wydajność i głośność chłodzenia.

Nie mogło też zabraknąć podświetlanej klawiatury, która oferuje też anti-ghosting. Oznacza to, że możemy wcisnąć wiele klawiszy na raz i nasz ruch zostanie odczytany bez większego problemu. Przy okazji komputer posłuży nam w trakcie podróży, bowiem waży tylko 2.3 kilograma. To interesująca propozycja dla tych nieco bardziej wymagających graczy.

ACER Nitro 5 – 3799 zł

Oto zwycięzca plebiscytu Tech Awards 2020 w kategorii najlepszych laptopów gamingowych. ACER Nitro 5 to bez wątpienia jeden z najbardziej popularnych sprzętów dla graczy i popularność ta wynika z wielu czynników.

Pierwszym jest naturalnie jego wydajność. Pod obudową czuwa procesor AMD Ryzen 5 4600H, karta NVIDIA GTX 1650 Ti i 8 GB pamięci RAM. Komputer ten bez problemu poradzi sobie z większością popularnych gier i dodatkowo zaprezentuje je nam w świetnej płynności dzięki częstotliwości odświeżania 144 Hz.

Tutaj również zadbano o naprawdę dobry system chłodzenia. Nawet po wielu godzinach rozgrywki, nasz laptop będzie gotowy do dalszego działania. W tych najbardziej wymagających dla sprzętu momentach, prędkość wentylatorów wzrośnie, aby zapewnić nam komfort gry.

Acer bardzo lubi się z kolorem czerwonym, więc nie mogło zabraknąć takowego podświetlenia. Dodatkowo klawisze odpowiedzialne za kontrolę postacią doczekały się nieco jaśniejszego wyróżnienia, co ułatwi nam zapanowanie nad rozgrywką. Taki laptop to idealny wybór dla każdego, kto chce grać w najpopularniejsze gry w dobrej jakości.

MSI GF65 Thin – 3999 zł

Wraz z MSI GF65 Thin, wchodzimy na wyższą półkę wydajności podzespołów. To potężny potwór zamknięty w niedużej obudowie, który pozwoli na rozgrywkę w najnowszych tytułach w bardzo dobrej jakości i płynności.

Pod pokładem komputera działa procesor Intel Core i5-9300H, potężna karta graficzna NVIDIA RTX 2060 oraz 8 GB pamięci RAM. Przy tak mocnej specyfikacji nie mogło naturalnie zabraknąć ekranu 144 Hz, dzięki któremu doświadczymy bardzo płynnej rozgrywki. Laptop ten poradzi sobie z praktycznie każdą grą, a do tego zagwarantuje śliczną oprawę dodatkowo wzbogaconą wsparciem dla ray-tracingu. Naturalnie nie musimy się też martwić o dobre chłodzenie podzespołów.

Jak na swoją moc, jest to naprawdę leciutki sprzęt. GF65 waży tylko 1.8 kilograma, więc zabierzemy go wszędzie bez najmniejszego problemu. Co więcej, laptop ten jest dość smukły, więc nie zajmie specjalnie dużo miejsca. W tej cenie podświetlana klawiatura jest już swoistym standardem.

Jeśli szukacie mocnego i kompaktowego komputera dla graczy, będzie to strzał w dziesiątkę. MSI przygotowało naprawdę wszechstronny sprzęt, który dopasuje się do wymagań bardzo szerokiego grona użytkowników.

ASUS TUF Gaming A15 – 5999 zł

ASUS TUF Gaming A15 to komputer dla tych najbardziej wymagających graczy. Zagramy na nim nie tylko w te najpopularniejsze produkcje, ale też w te najbardziej wymagające. Przy okazji sprzęt ten nada się też do pracy przy użyciu bardziej zasobożernych programów.

Jest to możliwe dzięki bardzo mocnemu procesorowi AMD Ryzen 7 4800H, karcie graficznej NVIDIA RTX 2060 oraz 16 GB pamięci RAM. Podobnie jak w przypadku propozycji MSI, tak i tutaj uświadczymy rozgrywki w wysokiej płynności dzięki ekranowi o częstotliwości odświeżania na poziomie 144 Hz. Zaimplementowane w komputerze podzespoły bez problemu wykorzystają potencjał ekranu w większości popularnych gier.

Nad mocą czuwa system chłodzenia, który jest w stanie utrzymać odpowiednią temperaturę wewnątrz obudowy. Odpalanie najbardziej wymagających gier nie wymęczy naszego sprzętu i nie musimy obawiać się o ewentualne przegrzanie. Mamy też kontrolę nad prędkością obrotów wentylatorów, więc w razie potrzeby możemy obniżyć głośność działania chłodzenia, jeśli tylko zechcemy.

Ten laptop usatysfakcjonuje praktycznie każdego, kto oczekuje rozgrywki w bardzo dobrej jakości i płynności. ASUS TUG Gaming A15 poradzi sobie z praktycznie każdym tytułem dostępnym na rynku.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.