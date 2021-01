Disney+ zwalcza rasizm. Bajki Piotruś Pan i Dumbo zablokowane dla najmłodszych

Najmłodsi widzowie nie obejrzą już filmów Piotruś Pan i Dumbo na platformie Disney+. Firma zablokowała produkcje ze względu na obecny w nich rasizm.

Ze względu na rasistowskie stereotypy Disney zablokował na swojej platformie dostęp do filmów: Piotruś Pan, Dumbo, Szwajcarska rodzina Robinsonów i Aryskotraci. Produkcje nie pojawiają się nawet w wynikach wyszukiwania, w przypadku gdy profil utworzony jest z myślą o dziecku. Dorośli mają jednak nieograniczony dostęp do filmów.

Firma tłumaczy swoją decyzję troską o najmłodszych. Piotruś Pan rzekomo szydzi z rdzennych mieszkańców Ameryki. Indianie nie są zaprezentowani w należyty sposób. W Dumbo zaś w negatywnym świetle przedstawieni są Afroamerykanie. Z kolei w Arystokratach zaprezentowany tam kot, posiada wszystkie cechy stereotypowego Azjaty. Ma skośne oczy i posługuje się pałeczkami grając na instrumencie.

Nawet jeżeli osoby dorosłe uruchomią jedną ze wspomnianych produkcji, to przywita ich plansza, ze skierowaną do nich wiadomością. Co zawiera? Przeczytamy, że zawartość dostępna w filmach ma szkodliwy wpływ, a firmie zależy na tworzeniu inspirujących historii, które odzwierciedlają różnorodność ludzkiego doświadczenia na całym świecie.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.