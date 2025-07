Aż 6 blockbusterów wleciało na Disney+. Te filmy zarobiły miliardy

Na Disney+ wylądowało sześć filmów z serii Transformers. To dobra okazja, by nadrobić lub przypomnieć sobie ten kinowy cykl Michaela Baya.

Disney+ dorzucił do swojej biblioteki sześć filmów z uniwersum Transformers. Dla fanów science fiction i akcji to może być dobry moment na filmowy maraton. Szczególnie, że mówimy o wielkich kinowych hitach, które łącznie zarobiły na całym świecie ponad 5 mld dolarów.

Autoboty i Deceptikony na Disney+

W ofercie znajdziemy wszystkie główne części serii: od pierwszego Transformers z 2007 roku, przez Zemstę upadłych, Transformers 3, Wiek zagłady, Ostatniego rycerza, aż po spin-off Bumblebee. Łącznie to wszystko daje pełne sześć filmów z uwielbianej przez widzów na całym świecie serii. A że to głównie wybuchy i wielkie roboty, które się naparzają? No cóż… gdzie w tym problem? A tak całkiem poważnie, fani odmóżdżania się przy niezłych filmach znajdą tu spore pole do popisu.

Disney+ nie aktualizuje swojej oferty tak często jak Netflix czy Prime Video, ale tym razem dorzucił coś, co może przypaść do gustu fanom blockbusterów z dużą ilością CGI. Filmy reżyserowali m.in. Michael Bay i Travis Knight, a na ekranie pojawiają się takie nazwiska jak Shia LaBeouf, Megan Fox, Mark Wahlberg czy John Turturro. Nie brakuje też widowiskowych scen, wybuchów i klasycznej walki dobra ze złem.

Choć seria Transformers nie każdemu przypadła do gustu, to trudno odmówić jej rozmachu i wpływu na kino rozrywkowe ostatnich lat. Jeśli masz ochotę na coś lekkiego, hałaśliwego i pełnego robotów, to teraz masz ku temu okazję. Wszystkie filmy są dostępne w ramach standardowej subskrypcji Disney+.

Źródło: Disney+