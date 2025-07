Disney+ dostał ponad 200 odcinków legendarnego serialu

Biuro firmy papierniczej w Scranton otwiera drzwi dla nowych widzów. The Office trafiło właśnie na Disney+ w pełnym wydaniu.

Disney+ kusi The Office

Choć Disney+ nie zasypuje nas nowościami tak często jak Netflix czy Prime Video, co jakiś czas potrafi zaskoczyć. Tym razem zrobił to naprawdę solidnie. W serwisie zadebiutował kultowy amerykański sitcom The Office. I to od razu w całości, bo na platformę trafiły wszystkie 9 sezonów serialu, czyli ponad 200 odcinków czystej komedii.

The Office to jedna z najgłośniejszych amerykańskich produkcji komediowych ostatnich dekad. Powstała na bazie brytyjskiego pierwowzoru autorstwa Ricky’ego Gervaisa i Stephena Merchanta, ale w Stanach zyskała zupełnie nowy wymiar. Serial może pochwalić się aż 89% pozytywnych ocen od widzów na Rotten Tomatoes i 81% przychylnych recenzji od krytyków. I nie ma się co dziwić – kto raz pozna Michaela Scotta, ten nie zapomni go już nigdy.

Serial nakręcono w formie mockumentu, a więc stylizowanego na dokument. Całość skupia się na codziennym życiu pracowników filii firmy papierniczej Dunder Mifflin. Głównym bohaterem jest oczywiście wspomniany Michael Scott, czyli szef, który desperacko chce być lubiany i przez to wpada w całą serię absurdalnych i często żenujących sytuacji. To właśnie ten balans między żenadą a humorem sprawił, że serial stał się kultowy.

W amerykańskiej wersji wystąpiła cała plejada gwiazd – Steve Carell, John Krasinski, Jenna Fischer, Rainn Wilson czy Ed Helms. Produkcja doczekała się też adaptacji w wielu krajach, w tym w Polsce. Ale to właśnie oryginalna amerykańska wersja zdobyła największe uznanie i dziś można ją bez problemu obejrzeć na Disney+.

Źródło: Disney+