Kiedy premiera Days Gone na PC? Termin jest łatwy do przewidzenia

Okazuje się, że datę premiery Days Gone na PC bardzo łatwo da się przewidzieć. Gra może zadebiutować szybciej, niż myśleliśmy.

Zombiaczy sandbox od Bend Studio powoli nadjeżdża na PC. Gra ma zadebiutować wiosną, ale wciąż nie poznaliśmy konkretnej daty. Co ciekawe, termin premiery da się dość łatwo przewidzieć.

Data premiery Days Gone na PC jest już blisko

Gra Bend Studio teoretycznie powinna ukazać się na komputerach między marcem i początkiem czerwca. Jestem jednak pewny, że nie musimy czekać do końcówki kalendarzowej wiosny, aby zapoznać się z DG na PC. Gra najpewniej zadebiutuje 26 kwietnia lub w nieodległych okolicach tego terminu. Skąd taka teza? Argumentów jest kilka.

Zacznijmy od tego, że kwietniowy kalendarz premier jest wyjątkowo mało obfity. Debiutują wówczas Outriders, Returnal i remake Nier, jednak nie są to gry celujące w takiego samego gracza, co twór Bend Studio.

Co więcej, równo 26 kwietnia przypada druga rocznica wydania Days Gone. Termin ten łapie się przy okazji do potwierdzonego przez Sony okienka wydawniczego. Wydanie gry na PC to idealny sposób na świętowanie ważnego dla Bend Studio wydarzenia.

Warto też wspomnieć o tym, że port gry powstaje od bardzo dawna. Jak podaje SteamDB, jego strona na platformie Valve została utworzona w lutym zeszłego roku. Dodatkowo poznaliśmy już wymagania sprzętowe, więc projekt znajduje się na ostatniej prostej do premiery. Days Gone zostało stworzone na Unreal Engine, więc optymalizacja gry pod PC zajmie mniej czasu, niż chociażby działających na silniku Decima Horizon Zero Dawn lub Death Stranding.

26 kwietnia jest bardzo prawdopodobnym terminem premiery. Oczywiście nie oznacza to, że gra z pewnością ukaże się tego dnia. Deweloperzy i wydawca mogą napotkać kilka problemów po drodze.

Mimo wszystko, Days Gone na PC może zadebiutować później

Port zapowiedziano w zeszłym miesiącu, więc jeśli faktycznie ukaże się w kwietniu, Sony miałoby mało czasu na marketing. Z jednej strony gra Bend Studio nie jest tak popularna jak chociażby Horizon i wydawca może nie odczuwać potrzeby sztucznego pompowania debiutu. Z drugiej jednak, port na PC to zawsze dodatkowy zarobek i myślę, że jego premiera nie jest mniej istotna niż chociażby debiut Returnal.

Co więcej, Bend Studio udowodniło przy okazji wydania gry na PS4, że ma problem z upilnowaniem optymalizacji swojego tytułu. Komputery osobiste są pod tym względem nieco bardziej wymagające i obawiam się, że pomimo długiego okresu produkcji możemy doczekać się obsuwy. Przy okazji przypomnę, że Horizon Zero Dawn miało ogromne problemy z optymalizacją na PC. Sony zapewne bierze to pod uwagę.

Oficjalną datę premiery poznamy w ciągu paru tygodni. Pomimo potencjalnych problemów myślę, że kwietniowy termin jest bardzo realny. Zobaczymy, czy Sony faktycznie wybrało tak przewidywalny czas na debiut portu.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.