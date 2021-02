Znamy wymagania Days Gone na PC. Gra wygląda świetnie i nie wymęczy naszych komputerów

Znamy oficjalne wymagania sprzętowe Days Gone na PC. W tytuł zagrają posiadacze przeciętnych komputerów, a sama produkcja wygląda bardzo dobrze.

Sony zaskoczyło graczy ilością nowych informacji. Wkrótce doczekamy się pokazu produkcji zmierzających na konsole PlayStation, a Japończycy mają bardzo ambitne plany na przyszłość. Nowa generacja się rozkręca i najlepsze dopiero przed nami.

Tymczasem w sieci gruchnęło dość niespodziewane ogłoszenie Sony. Sandbox od Bend Studio trafi na komputery osobiste i dołączy tym samym do Horizon Zero Dawn i Death Stranding.

Days Gone z oficjalnymi wymaganiami sprzętowymi

Moim zdaniem to bardzo dobra wiadomość. Tytuł od Bend idealnie sprawdzi się na komputerach osobistych i z pewnością doczeka się ciekawych modyfikacji.

Niestety, mam pewne obawy. Horizon Zero Dawn było optymalizacyjną wtopą na PC i nie zdziwiłbym się, gdyby DG spotkał podobny los. Póki co jednak nic na to nie wskazuje.

Na stronie Steam Days Gone pojawiły się wymagania systemowe gry. O dziwo, są one dość niskie.

Minimalne wymagania sprzętowe:

Procesor Intel Core i5-2500K lub MD FX 6300

Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 780 z 3 GB pamięci VRAM lub AMD Radeon R9 290 z 4 GB pamięci VRAM

8 GB pamięci RAM

70 GB wolnego miejsca na dysku (zalecane SSD)

Rekomendowane wymagania sprzętowe:

Procesor Intel Core i7-4770K lub AMD Ryzen 5 1500X

Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1060 z 6 GB pamięci VRAM lub AMD Radeon RX 580 z 8 GB pamięci VRAM

16 GB pamięci RAM

70 GB wolnego miejsca na dysku (zalecane SSD)

W całkiem udany, zombiaczy sandbox zagrają więc nawet posiadacze starszych PeCetów. Póki co nie znamy dokładnych szczegółów odnośnie specyfikacji wymagań gry, ale podejrzewam, że do zabawy w 4K i 60 klatkach na sekundę nie będziemy potrzebować demona wydajności z najwyższej półki.

Days Gone na PC prezentuje się bardzo dobrze

Gra ma zadebiutować na PC dopiero wiosną. Mimo to, Bend Studio zaprezentowało już kilka zrzutów ekranu i przyznam, że czuję się zachęcony.

Port na komputery osobiste wygląda bardzo ładnie. Widać tutaj postęp względem wersji z PS4 i całość najzwyczajniej w świecie cieszy oko. Nie wiadomo czy gra (podobnie jak Horizon) wykorzysta zewnętrzne technologie pokroju ray-tracingu, ale podejrzewam, że zapewne takowe się w niej pojawią.

Póki co pozostaje nam czekać na więcej konkretów. Na ten moment komputerowy port zapowiada się bardzo obiecująco, ale osobiście wstrzymam się z ekscytacją, aż zobaczę bardziej obszerny materiał z rozgrywki.

Poniżej znajdziecie kilka zrzutów ekranu z PeCetowego portu Days Gone.







Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.