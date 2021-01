Cyberpunk 2077 z modyfikacją TPP. Do ideału trochę brakuje

Cyberpunk 2077 w końcu otrzymał modyfikację pozwalającą na rozgrywkę z perspektywy trzeciej osoby. Niestety, przed twórcą pozostało jeszcze sporo pracy.

Cyberpunk zadebiutował już jakiś czas temu i graczom udało się stworzyć pierwsze modyfikacje do gry. Są to zarówno większe jak i mniejsze mody, a także drobne poprawki usprawniające detale.

Niektórzy gracze już od pierwszych zapowiedzi ubolewali jednak nad jednym faktem – Cyberpunk 2077 pozbawiony jest widoku z trzeciej osoby. Jest to jednak uzasadnione konstrukcją gry i lokacji, które byłyby problematyczne podczas rozgrywki w TPP.

Gracze postanowili jednak spróbować swoich sił w zaimplementowaniu widoku z trzeciej osoby w grze. Modyfikacja JB – TPP MOD WIP third person pozwala na rozgrywkę w rzeczonym trybie. Niestety, na ten moment jest ona potwornie zabugowana, wygląda przeciętnie i nie obsługuje większości funkcji. Jest to jednak iskierka nadziei dla osób, które liczą na implementację TPP do gry.

Obsługa broni i niektóre funkcje wyglądają bardzo kiepsko, choć ważne, że w ogóle zostały uwzględnione w modyfikacji. Do ideału sporo brakuje, choć takie elementy jak wślizg lub kucanie prezentują się całkiem nieźle.

JB – TPP MOD WIP third person jest aktualnie rozwijane i być może w przyszłości będzie naprawdę kompetentną modyfikacją. Możecie pobrać ją tutaj.

Instrukcję instalacji i pokaz moda znajdziecie poniżej.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.