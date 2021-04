Zobaczcie jak wyglądały wczesne projekty bohaterów z gry Cyberpunk 2077

Panam blondynką? Mod do gry Cyberpunk 2077 pozwala zobaczyć jak wcześniej prezentowały się postacie zamieszkałe w Night City.

Użytkownik serwisu Nexus Mods o nicku Hineytroll, wrzucił do sieci modyfikację, która umożliwia zmianę wyglądu aż 320 postaci niezależnych jakie spotkamy w trakcie przemierzania metropolii. W ten sposób możemy zobaczyć jak wyglądały wcześniej projekty takich bohaterów jak: Judy, Panam, Rogue, Lizzy Wizzy, Jackie oraz Takemura, Evelyn, Placide bądź Adama Smasher. W naszym odczuciu modele nie prezentują się nazbyt futurystycznie i dobrze, że zostały zastąpione bardziej klimatycznymi projektami. Jeśli jesteście zainteresowani modem, może pobrać go ze strony Nexus Mods (link znajdziecie tutaj).

Panam. Zdjęcie pochodzi z portalu Eurogamer (źródło)

Jakie inne postacie z gry Cyberpunk 2077 zmieniły swój image?

Przy tej okazji warto wspomnieć, że w trakcie produkcji tytułu Redów, zmienił się również wygląd innej kluczowej postaci – Johnnego Silverhanda. Zanim w bohatera wcielił się kanadyjski aktor Keanu Reeves, mogliśmy ujrzeć kontrowersyjnego gitarzystę zespołu Samurai, w zupełnie innym wydaniu. Zdjęcia opublikowała Artystka Lea Leonowic na portalu ArtStation. Ze szczegółami zapoznacie się pod tym adresem.

Smasher i Placide. Zdjęcie pochodzi z portalu Eurogamer (źródło)

Przypominamy, że pierwotne projekty postaci, to tylko jedna z informacji do jakiej dokopali się gracze. Ostatnio do internetu trafiła lista domniemanych DLC do Cyberpunka (prezentują ją poniżej):

Ripperdocs Expansion

Body Shops Expansion

Fashion Forward Expansion

Gangs of Night City

Body of Chrome

Rides of the Dark Future

The Relic

Neck Deep

Night City Expansion

Expansion Pass

Co prawda CD Projekt zdementował pogłoski jakoby lista prezentowała dodatki do ich najnowszego tytułu. Można jednak domniemać, że mamy do czynienia z aktualizacjami czy też anulowaną zawartością. Jak piszemy na łamach naszego portalu (link tutaj):

Istnieje szansa, że każda z wymienionych wyżej paczek zawartości zostanie udostępniona w formie aktualizacji, więc mówienie o nich jako o DLC mijałoby się z celem.

W dużo większym stopniu na DLC wskazują pliki odnalezione w patchu 1.2. Wyszukał je użytkownik o nicku Romulus, który bazował na możliwościach narzędzia CP77 Tools. Internauta dokopał się do interesujących informacji. W grze pojawić się ma sporej wielkości lokacja Newcomers Haven (mowa o kościele stanowiącym schronienie dla ludzi). Znajdziemy też zadania związane z uwolnieniem zakładników czy odwiedzeniem tajemniczej bazy netrunnerów. Spotkamy również Mr. Handsa, który wprowadzi nas w wątek fabularny. Być może sam Cd Projekt zechce niebawem uchylić rąbka tajemnicy na temat zapowiadanego rozszerzenia.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.