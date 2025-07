Night City to miejsce pełne chaosu, przemocy i buntu. Ale dzięki nowemu fanowskiemu rozszerzeniu People of Night City, świat Cyberpunk 2077 zyskuje jeszcze jeden wymiar. Cichych bohaterów, poruszających historii i surowej codzienności tych, którzy nigdy nie zostali legendami.

Cyberpunk 2077 z nowym darmowym rozszerzeniem. „People of Night City” to list miłosny do zapomnianych dusz metropolii

Po burzliwym początku i spektakularnym powrocie na szczyt, Cyberpunk 2077 dziś zachwyca nie tylko rozmachem, ale i głębią. Night City żyje, oddycha, zaskakuje — i choć CD Projekt RED wykonało tytaniczną pracę, to właśnie społeczność graczy nieustannie udowadnia, że ten świat wciąż można wzbogacić. Najnowszy przykład? People of Night City — mod, który nie dodaje nowych broni czy efektownych misji, lecz coś znacznie bardziej wartościowego: człowieczeństwo.

Stworzony przez CCLordShena, autora wcześniej docenionego Ghosts of Night City, nowy mod skupia się na drobnych, ale pełnych emocji interakcjach z nieznajomymi. Od gwiazdy odwiedzającej samotny grób w Badlands, po mężczyznę toczącego samotną walkę przeciwko Arasace — te historie nie krzyczą. One szepczą, pulsują pod powierzchnią miasta, w zaułkach, które zwykle omijamy w pogoni za kolejnym questem. Każda scena to opowieść o stracie, przetrwaniu i tym, co pozostaje, gdy blask neonu gaśnie.

Mod pobierzecie, jak zwykle, ze strony Nexus Mods.

Autor moda nie ukrywa, że jego celem było uchwycenie ducha Night City — nie jako areny dla cybernetycznych herosów, ale jako bezlitosnego miasta, które mieliło ludzi na pył. Spotkania zatytułowane m.in. Crazy Milo, What’s Left of Lizzy czy She Swung Until He Stopped Moving działają jak emocjonalne fotografie — kadry z życia tych, o których nikt już nie pamięta. I to właśnie w tych chwilach — krótkich, poruszających, nienachalnych — Night City odsłania swoją najbardziej ludzką twarz.

W czasach, gdy większość dodatków stawia na spektakl i rozmach, People of Night City przypomina, że siła gry może tkwić w niuansie. W gestach, w niedopowiedzianych historiach, w milczeniu pośród hałasu. Ten darmowy mod, dostępny już na PC przez NexusMods, nie tylko uzupełnia świat Cyberpunka 2077 — on go pogłębia. A jeśli choć raz poczułeś, że Night City to coś więcej niż mapa — to koniecznie musisz przeżyć te historie sam. Bo może właśnie tam, gdzie nikt nie patrzy, bije prawdziwe serce tego miasta.

Źródło: gamingbible.com