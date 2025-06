To jeszcze nie koniec Cyberpunk 2077. Nadchodzi nowy patch

Wszystko zaczęło się od niepozornego posta na platformie X. Marcin Momot, szef komunikacji globalnej w CDPR, wrzucił grafikę z napisem „I got one more in me”. Dla wielu fanów to był sygnał, że to nie koniec podróży przez ulice Night City. Chwilę później pojawiło się potwierdzenie: aktualizacja 2.3 nadchodzi, a więcej informacji dostaniemy jeszcze w tym miesiącu. „Zaczniemy dzielić się szczegółami bliżej premiery patcha. Prosimy jeszcze o odrobinę cierpliwości. Pozwólcie nam gotować” – napisał Momot, puszczając oko do społeczności.

Kiedy Cyberpunk 2077 debiutował w grudniu 2020 roku, wielu graczy poczuło zawód. Wtedy gra stała się memem, symbolem „niedopieczonego” AAA i jedną z największych wpadek branży. Ale potem zaczęła się zmiana. Z czasem – i z wieloma aktualizacjami – gra zaczęła wracać na właściwe tory. Kulminacją był patch 2.0 i dodatek Widmo Wolności, które praktycznie przedefiniowały cały system rozgrywki. Dziś Cyberpunk 2077 ma ponad 95% pozytywnych recenzji na Steamie i jest wymieniany jako przykład tego, jak odbudować zaufanie graczy.

Na razie CDPR trzyma karty przy sobie, ale społeczność już wrze od spekulacji. Najczęściej wymieniane pomysły:

nowe zadania poboczne lub mikro-historie,

dodatkowe cyberwszczepy, bronie, pojazdy,

może wreszcie tryb Nowa Gra+?

a może – kto wie – zapowiedź czegoś większego?

Jedno wiemy na pewno: to coś więcej niż tylko kosmetyczna poprawka. Gdyby chodziło o drobny hotfix, nikt by nie zapowiadał go z takim „przytupem”.

We’re not done yet! Stay tuned for more info about the next Cyberpunk 2077 update coming later this month.



We’ll start spilling the beans closer to the release of patch 2.3 (that’s its name), so for now, we ask for a bit more patience. Let the team cook!🙏 pic.twitter.com/WANfynr33P — Marcin Momot (@Marcin360) June 5, 2025

Zobacz też: Zapomniane gry od Rockstar. Nie tylko GTA – te hity musisz znać

W międzyczasie studio już pracuje nad sequelem Cyberpunka (roboczo nazywanym Project Orion) oraz nad kolejną grą z uniwersum Wiedźmina. A jednak – mimo tylu projektów – znajdują czas, by wrócić jeszcze raz do Night City. I to właśnie robi różnicę. W świecie, gdzie wiele gier znika z radarów kilka miesięcy po premierze, CDPR pokazuje, że wsparcie po premierze może być szczere, konsekwentne i pełne pasji.

Źródło: tech4gamers.com