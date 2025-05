Steam Deck zdetronizowany. Switch 2 i Cyberpunk 2077 to dobrana para

Na filmie porównawczym widać tę samą scenę — intensywne światła miasta, przechodnie, auta, deszcz. Tyle że na Steam Decku wszystko jest przygaszone, rozmyte, jakby ktoś nałożył na ekran filtr „low spec mode”. Tymczasem Switch 2 wyświetla to samo ujęcie w sposób zaskakująco ostry i płynny, z wyraźnymi detalami, dynamicznym oświetleniem i znacznie lepszą stabilnością klatek. Trzeba to powiedzieć wprost: Switch 2 dostarcza jakość, jakiej nikt się nie spodziewał po sprzęcie Nintendo.

Jak to możliwe? Według przecieków, CD Projekt RED współpracował bezpośrednio z Nintendo, by nie tylko przenieść Cyberpunka na Switcha 2, ale napisać go na nowo z myślą o tej konkretnej platformie. Zamiast zwykłego portu — prawdziwa, technicznie przemyślana wersja. I to widać. To też ciekawy kontrast — Steam Deck, który na papierze ma mocniejszą specyfikację, wypada słabiej, bo nie dostał dedykowanej optymalizacji. A przecież właśnie na takich grach miał błyszczeć.

Dla graczy to sygnał większy niż może się wydawać: Nintendo Switch 2 może stać się główną siłą w segmencie przenośnych gier AAA. Jeśli inne studia pójdą śladem CDPR i potraktują platformę poważnie, czeka nas prawdziwa rewolucja w mobilnym graniu. A dla samego CD Projekt RED to dowód na to, że studio po burzliwym starcie Cyberpunka potrafi wrócić do formy — i zadziwić. Tym razem nie obietnicami, ale konkretem, który można zobaczyć na własne oczy.

Źródło: YouTube