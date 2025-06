Przeniesienie Cyberpunka 2077 na konsolę przenośną? Jeszcze kilka lat temu brzmiało to jak science fiction. Dziś to rzeczywistość — i to w wersji, która działa zaskakująco sprawnie. CD Projekt Red potwierdza: wersja na Nintendo Switch 2 była łatwiejsza do stworzenia, niż się spodziewali.

Jak działa Cyberpunk 2077 na Switch 2? Jest świetnie

W rozmowie z IGN, Charles Tremblay, wiceprezes ds. technologii w CDPR, zdradził, że port rozpoczął się latem 2023 roku od tajnego spotkania z Nintendo. „Na początku pytanie brzmiało: czy to w ogóle możliwe?” — przyznaje Tremblay. Jak się okazało, odpowiedź była nie tylko twierdząca, ale wręcz zaskakująco optymistyczna.

Choć Cyberpunk 2077 pierwotnie powstał z myślą o mocarnych pecetach i konsolach nowej generacji, nowa konsola Nintendo pozytywnie zaskoczyła zespół techniczny. Co prawda Switch 2 ma mniej rdzeni obliczeniowych niż PS5 czy Xbox Series X, ale nadrabia to w innych aspektach — m.in. dzięki większej ilości pamięci RAM, obsłudze technologii Nvidia DLSS oraz szybszym nośnikom danych, w tym nowym standardzie microSD Express. „Największą przeszkodą przy wersjach na starą generację były wolne, mechaniczne dyski HDD. W Switchu 2 ten problem znika” — podkreśla Tremblay. Efekty? Szybsze wczytywanie, płynniejsza rozgrywka i ogólnie znacznie lepsza wydajność, niż wielu by się spodziewało po sprzęcie mobilnym.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition będzie jedną z najważniejszych premier startowych dla Nintendo Switch 2, które debiutuje już 5 czerwca. Edycja zawiera nie tylko całą grę podstawową, ale również rozszerzenie Phantom Liberty, niedostępne na konsolach poprzedniej generacji.

Co więcej, w przeciwieństwie do wielu dużych tytułów na Switchu, Cyberpunk pojawi się w wersji fizycznej — na kartridżu, a nie jedynie jako kod do pobrania. To dobra wiadomość dla kolekcjonerów i fanów gier „na półkę”. Tremblay chwali również możliwości unikalne dla platformy Nintendo: „Gyroskop, Joy-Cony, obsługa myszy… To naprawdę wyjątkowe doświadczenie. Jeśli chodzi o granie w Cyberpunka w podróży — ta wersja nie ma sobie równych.”

Źródło: gamespot.com