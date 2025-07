Cyberpunk 2077 i Night City w ekipie? Nadchodzi mod multiplayer

Jeszcze rok temu entuzjaści Cyberpunka 2077 ekscytowali się ogłoszeniem CyberMP, fanowskiego moda, który miał umożliwić grę wieloosobową w świecie wykreowanym przez CD Projekt RED. Późniejsze miesiące milczenia twórców wzbudziły niepokój i spekulacje o porzuceniu projektu. Tymczasem dziś wiemy, że prace nie tylko trwają, ale i nabrały tempa. Najnowszy materiał z wersji beta pokazuje duży postęp: synchronizacja wyglądu postaci, działanie latających pojazdów (AV), a nawet efektowne starcia z użyciem uzbrojonych samochodów – wszystko działa zaskakująco dobrze.

Warto jednak zaznaczyć, że CyberMP to nie tryb kooperacji do kampanii. Mod nie pozwoli wspólnie przechodzić fabuły, ale bliżej mu do formuły znanej z GTA Online – otwartego świata z własnymi serwerami i regułami gry. Gracze będą mogli tworzyć społeczności, bawić się w własnych wersjach Night City, organizować wydarzenia i budować swoje historie. Wersja beta naprawia wiele błędów, poprawia wydajność i pokazuje, że zespół odpowiedzialny za moda ma ambitną wizję i determinację, by ją zrealizować.

Niestety, mimo widocznych postępów, na gotową wersję przyjdzie nam jeszcze poczekać. Twórcy nie podają nawet przybliżonej daty premiery i nie ukrywają, że 2025 ani nawet 2026 rok nie są realne. Sam silnik gry – REDengine – nie był projektowany z myślą o sieciowej rozgrywce, co czyni zadanie wyjątkowo trudnym. Nie bez powodu CD Projekt RED przesiada się na Unreal Engine 5 przy kolejnych produkcjach. Mimo to społeczność modderska pokazuje, że ograniczenia techniczne nie są przeszkodą nie do pokonania.

W międzyczasie Cyberpunk 2077 nadal żyje dzięki modom. Fanowskie rozszerzenia wzbogacają grę o nowe klasy postaci, rozbudowane systemy policji, realistyczne animacje, a nawet integrację z AI jak ChatGPT. Są też paczki tekstur HD, mody zwiększające wydajność ray tracingu i otwierające niedostępne wcześniej lokacje. Dla wielu graczy to właśnie te projekty stanowią o sile i długowieczności Cyberpunka. A CyberMP? Ma szansę stać się najambitniejszym z nich – jeśli tylko dotrwa do końca. Night City z tysiącem graczy? Marzenie może wreszcie stać się rzeczywistością.

Źródło: dsogaming.com