Brainrot Battle Royale – nowa gra za darmo na Steam

Brainrot Battle Royale to eksplozja chaosu, memów i szalonego humoru, która w idealny sposób oddaje ducha internetu pokolenia Z. Ta darmowa gra battle royale wrzuca 16 graczy prosto w sam środek Ohio – krainy, która już na zawsze stała się symbolem cyfrowego absurdu. Lądujesz na mapie o nazwie Bombardiro Crocodilo, zbierasz sprzęt i rzucasz się w wir walki, wcielając się w takie postacie jak legendarny John Pork, ekscentryczny Lil Chuddy, tajemniczy Tung Tung Sahur czy niezastąpiony Tim Cheese. Gra łączy klasyczne mechaniki FPS z systemem unikalnych zdolności, oferując przy tym szybki matchmaking i rozgrywkę na dedykowanych serwerach.

Choć „Brainrot” w tytule może sugerować czysty absurd, twórcy podeszli do projektu z zaskakującą pasją i szacunkiem do procesu tworzenia gier. Część inspiracji pochodzi od AI, zwłaszcza w zakresie projektowania żartów i stylu postaci, ale ostateczna realizacja – modele, skrypty, większość interfejsu – powstała ręcznie lub została stworzona przez niezależnych artystów. Brainrot Battle Royale nie tylko bawi i zaskakuje, ale też pokazuje, że nawet najbardziej memiczny projekt może być wykonany z pomysłem i dbałością o szczegóły. Jeśli kiedykolwiek marzyłeś, by rzucić się w surrealistyczną walkę o przetrwanie z najbardziej wiralowymi bohaterami internetu – to gra stworzona właśnie dla ciebie.

Gra jest teraz do pobrania na Steam:

Źródło: Steam