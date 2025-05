Tylko do jutra! Kultowa ekskluzywna gra na PS4 taniej o połowę

Bloodborne, jedna z najwyżej ocenianych gier na PlayStation 4, jest obecnie dostępna z 50% zniżką w PlayStation Store. Cenę obniżono z 89 zł do 44,50 zł, zatem równo o połowę. Promocja trwa jedynie do 22 maja 2025 roku, do godziny 0:59 czasu polskiego.

Bloodborne w promocji taniej o połowę w PS Store

Ta gotycka gra akcji RPG od FromSoftware, twórców serii Dark Souls i Elden Ring, przenosi graczy do mrocznego miasta Yharnam, opanowanego przez tajemniczą plagę. Bloodborne zdobyło średnią ocenę 92/100 na Metacritic i jest uważane za jedną z najlepszych gier na PS4. Bloodborne zdobyło średnią ocenę 4.74/5 gwiazdek na podstawie ponad 261 tysięcy ocen graczy w PlayStation Store. Gra nie doczekała się remastera, ani premiery na innych platformach, zatem tytuł jest dostępny jedynie w wersji na PS4 (uruchomimy ją również na PlayStation 5).

Dodatkowo, rozszerzenie The Old Hunters również przeceniono o 50%, dostępne za 9,99 USD (około 39 zł). DLC oferuje nowe lokacje, bossów i bronie, w tym pamiętne starcia z Lady Marią i Orphan of Kos.

Kluczowe cechy gry:

Dynamiczna walka : System walki zachęca do agresywnego stylu gry, łącząc broń białą i palną. Parowanie ciosów i szybkie kontrataki są kluczowe dla przetrwania.

: System walki zachęca do agresywnego stylu gry, łącząc broń białą i palną. Parowanie ciosów i szybkie kontrataki są kluczowe dla przetrwania. Eksploracja Yharnam : Miasto oferuje rozbudowaną strukturę z licznymi skrótami i ukrytymi przejściami, co nagradza graczy za dokładne badanie otoczenia.

: Miasto oferuje rozbudowaną strukturę z licznymi skrótami i ukrytymi przejściami, co nagradza graczy za dokładne badanie otoczenia. Atmosfera grozy : Wiktoriańska stylistyka, przytłaczająca architektura i niepokojąca oprawa dźwiękowa budują unikalny klimat, który wciąga od pierwszych chwil.

: Wiktoriańska stylistyka, przytłaczająca architektura i niepokojąca oprawa dźwiękowa budują unikalny klimat, który wciąga od pierwszych chwil. Tryb wieloosobowy : Możliwość kooperacji z innymi graczami oraz rywalizacji w trybie PvP dodaje głębi rozgrywce.

: Możliwość kooperacji z innymi graczami oraz rywalizacji w trybie PvP dodaje głębi rozgrywce. Wersja na PS4: Gra działa na PlayStation 4 i jest kompatybilna z PlayStation 5, choć niektóre funkcje mogą być ograniczone.

Źródło: PS Store