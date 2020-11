Black Friday w Media Expert dla graczy. Gry, akcesoria, laptopy w promocji

Dzisiaj Black Friday, a sklep Media Expert przygotował z tej okazji sporo promocji, również dla graczy.

Black Friday 2020 właśnie wystartował i możemy przebierać w licznych promocjach. Media Expert przecenia telewizory, smartfony, sprzęt hi-fi, nawigacje, kamery oraz inną elektronikę. No, komu brakuje AGD, również będzie zadowolony, ponieważ ceny we wszystkich kategoriach są ścięte do 80 procent. Nas oczywiście najbardziej interesuje to, co przygotowano dla graczy.

Wśród promocji z „naszego podwórka” nie brakuj gier na konsole oraz PC. Polecamy choćby The Last of Us Part II – Edycja Day One na PS4 za 129 zł, czy Forza Horizon 4 na Xbox One (zawiera darmowy upgrade do XBOX Series X) za 89 zł.

Kto szuka laptopa do grania, może spojrzeć na promocję ACER Nitro 5, który po rabacie kosztuje 4199 zł. Na pokładzie procesor Intel Core i5, 8 GB pamięci RAM, dysk 512 GB SSD oraz karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti.

Koniecznie sprawdźcie również promocje na akcesoria gamingowe, gdzie przeceniono choćby mysz LOGITECH G402, za którą na Black Friday płacimy 139 zł.

To tylko przykłady, całą ofertę znajdziecie na dedykowanej stronie Media Expert.

Darek Madejski Wychowany na Amidze i pierwszej odsłonie PlayStation. Do dziś często sięga po hity z lat 90.