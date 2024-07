Tak wygląda Bioshock 4. W sieci pojawił się screen z gry

Na temat gry Bioshock 4 trudno znaleźć jakiekolwiek sensowne czy potwierdzone informacje. Produkcja należy do tych z gatunku “coś się dzieje, ale nie wiadomo co, gdzie i kiedy”. Co jednak ciekawe, w internecie pojawił się screen mający pochodzić właśnie z tej produkcji. Jest kilka poszlak wskazujących na autentyczność grafiki i może nam to sugerować, że temat gry jest nadal aktualny. Niestety, nie dowiemy się z niego zbyt wiele — jednak lepsze to, niż nic.