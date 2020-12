Zorro zostanie kobietą w filmie Roberta Rodrigueza

Robert Rodriguez postanowił obsadzić w głównej roli filmu Zorro kobietę.

Amerykańsko-meksykański scenarzysta i reżyser, znany z takich filmów jak: Maczeta Zabija, Sin City 2: Damulka warta grzechu czy Mali agenci, zmierzy się z tematem zamaskowanego obrońcy uciśnionych. Pomoże mu w tym jego siostra Rebecca. O ile oryginał rozgrywał się na początku XIX wieku, tak tym razem przeniesiemy się do współczesności. Poza tym zamiast protagonisty, w Zorro wcieli się bohaterka.

Fabuła koncentrować się będzie wokół Soli Dominguez. Artystka zamierza się przeciwstawić nielegalnym działaniom podejmowanym przez organizacje przestępcze. Zakłada więc maskę Zorro, by wymierzyć sprawiedliwość. Widowisko obejrzymy na kanale NBC.

Historia fikcyjnego wyzwoliciela, sięga roku 1919. To wówczas pisarz Johnston McCulley, stworzył powieść zatytułowaną The Curse of Capistrano, traktującą o świetnie władającym szpadą tajemniczym bohaterze. Już niebawem okaże się, czy nowa odsłona przypadnie widzom do gustu.

