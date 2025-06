Ostatni dzień na granie. Ubisoft wyłącza jeden ze swoich hitów

To już koniec krótkiej i nie do końca udanej przygody. Ubisoft 3 czerwca definitywnie wyłączy serwery gry XDefiant. Jeśli ktoś jeszcze ma ją w bibliotece, to właśnie nadszedł ostatni moment, by pożegnać się z tym tytułem.

XDefiant zadebiutowało w 2024 roku jako jedna z większych prób Ubisoftu wejścia w rynek gier live service. Start był obiecujący: darmowy model, intensywna rozgrywka i znajome marki w tle dawały nadzieję, że może być z tego coś większego. Niestety, mimo pewnego zainteresowania, gra szybko zaczęła tracić użytkowników.

Ubisoft przypomina graczom, że jeśli posiadają XDefiant w swojej bibliotece, mają jeszcze dwa dni, by odpalić ją ostatni raz. Po 3 czerwca serwery zostaną wyłączone na dobre, a gra przestanie działać.

Decyzja o zamknięciu wynika przede wszystkim z niewystarczających wyników finansowych i rosnących kosztów utrzymania. XDefiant nie był całkowitą katastrofą, ale nie osiągnął też poziomu popularności, który pozwoliłby kontynuować rozwój. Ubisoft nie pozostawił większych złudzeń – nie ma raczej szans, by projekt kiedykolwiek powrócił.

