Klasyk w zupełnie nowej wersji. Dziś premiera w Xbox Game Pass

Microsoft nie zwalnia tempa i właśnie dostarczył kolejną mocną premierę do Xbox Game Pass. Tym razem padło na prawdziwego klasyka, czyli odświeżoną wersję pierwszego Space Marine’a, czyli brutalnej, kosmicznej siekaniny w uniwersum Warhammer 40K. Gra zadebiutowała dziś i jest dostępna bez dodatkowych opłat dla subskrybentów Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass.

Lepszy, ładniejszy, ostrzejszy i do tego w Xbox Game Pass

Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition to coś więcej niż zwykły remaster. Twórcy zadbali o całkiem konkretny pakiet ulepszeń. Gra działa teraz w rozdzielczości 4K, poprawiono modele postaci, interfejs, sterowanie i zremasterowano audio. To porządna robota, która może przypaść do gustu zarówno fanom oryginału, jak i tym, którzy dopiero zamierzają wejść do tego krwawego świata.

Dla wielu może to być świetna okazja, by nadrobić zaległości, zwłaszcza że druga część, Space Marine 2, ukazała się stosunkowo niedawno i również zbierała bardzo dobre recenzje. Microsoft najwyraźniej celuje w pełne zanurzenie graczy w ten mroczny i brutalny świat Imperium Ludzkości.

Dodatkowy smaczek? Choć gra dostępna jest obecnie tylko na Xbox Series X/S i PC, możliwe, że już za kilka miesięcy zobaczymy ją także na PS5. Oficjalnie nic nie ogłoszono, ale przecieki mówią o potencjalnej premierze na konsoli Sony po trzymiesięcznym okresie wyłączności.

Źródło: Xbox Store