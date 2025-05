Space Marine powraca w odświeżonej wersji. Premiera już w czerwcu, także w Xbox Game Pass

Fani Warhammera mają powód do radości. Już 10 czerwca zadebiutuje Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition, czyli odświeżona wersja kultowego shootera z 2011 roku. Gra trafi na PC oraz Xbox Series X/S, a także od razu zasili bibliotekę Xbox Game Pass. Niestety, posiadacze PS5 muszą obejść się smakiem – na razie brak informacji o wersji na tę platformę.

Co nowego w Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition?

Za remaster odpowiada studio SneakyBox, które przygotowało szereg ulepszeń. Gracze mogą liczyć na 4K, poprawione tekstury, zmodernizowane sterowanie, odświeżony interfejs, lepsze modele postaci oraz zremasterowane audio. Wszystko to ma na celu przybliżenie klasyka do współczesnych standardów.

W pakiecie znajdziemy nie tylko podstawową wersję gry, ale też wszystkie dodatki DLC, w tym: Chaos Unleashed Map Pack, Dreadnought Assault, Iron Hand Veteran Chapter Pack, Death Guard Champion Chapter Pack oraz zestawy broni i pancerzy.

Aby cieszyć się grą w 1080p przy 30 FPS, potrzebny będzie co najmniej procesor Intel Core i5-6400 lub AMD Ryzen 5 3600, 8 GB RAM oraz karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 970 lub Radeon R9 290X. Dla 4K przy 60 FPS zalecane są: Intel Core i5-12400F lub AMD Ryzen 5 5600x, 16 GB RAM oraz GPU pokroju RTX 2060 lub Radeon RX 6600. Gra wymaga 45 GB wolnego miejsca na dysku.

Warto zaznaczyć, że Master Crafted Edition nie będzie darmowym ulepszeniem dla posiadaczy oryginału na PC. Nowa wersja zostanie wydana jako osobny produkt w cenie około 40 dolarów. I to niestety jest dość smutna wiadomość, bo sama skala zmian technicznie nie poraża.

Chociaż gra nie pojawi się na PS5, to użytkownicy PC i Xbox Series X/S będą mogli grać razem dzięki cross-playowi. To dobra wiadomość dla tych, którzy chcą wspólnie stawić czoła hordom Orków w trybie multiplayer 8 na 8. Dodatkowo, gra od razu trafi do Xbox Game Pass, co z pewnością ucieszy subskrybentów tej usługi.

