Nowe gry w Xbox Game Pass już dziś – możecie pobierać

Na początek mamy dla was kilka naprawdę ciekawych ofert na abonamenty Microsoftu. Jeśli planujecie dołączyć do grona subskrybentów lub przedłużyć swoją usługę, warto rzucić okiem na te propozycje — Game Pass kupicie teraz w atrakcyjnych promocjach!

To świetny moment, żeby skorzystać z okazji, bo Game Pass regularnie poszerza swoją bibliotekę o nowe gry — zarówno największe hity, jak i świeże premiery dostępne od dnia debiutu. A dzięki promocyjnym ofertom możecie wypróbować tę usługę taniej, bez konieczności korzystania z VPN i z pełną możliwością aktywacji kodów na polskim koncie. A skoro o nowych grach mowa, to już dzisiaj do usługi trafiło kilka pozycji.

Nowe gry w Xbox Game Pass

Już dziś do usługi Microsoftu dołączyły nowe pozycje. O jakich grach mowa? Od dziś czyli od 16 kwietnia, w abonamencie dostępne są następujące gry:

Neon White (konsola) – 16 kwietnia

SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game (Cloud, konsola i PC) – 16 kwietnia

SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game to humorystyczna gra przygodowa osadzona w zwariowanym świecie Bikini Dolnego. Tym razem głównym bohaterem jest sympatyczny i nieco nierozgarnięty rozgwiazda — Patrick Star. To właśnie w niego przyjdzie nam się wcielić, by przeżyć serię absurdalnych i zabawnych przygód, pełnych dziwacznych wyzwań, slapstickowego humoru i charakterystycznych dla serii postaci. Gra oferuje kolorową oprawę graficzną, lekką fabułę i sporo odniesień do kultowego serialu animowanego, dzięki czemu to idealna propozycja zarówno dla młodszych graczy, jak i fanów SpongeBoba.

To nie wszystkie nowości, jakie pojawią się w najbliższych dniach. Więcej o grach zmierzających w kierunku Xbox Game Pass możecie przeczytać tutaj – nie brak nawet Call of Duty!

