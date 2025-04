Nowe gry w Xbox Game Pass od dziś. GTA, Call of Duty i nie tylko

Najbliższe tygodnie będą dla posiadaczy abonamentu Xbox Game Pass wyjątkowe. Do usługi dołączy bowiem sporo nowych produkcji, a niektóre z nich są dostępne już teraz. O jakich grach mowa? Uchylając rąbka tajemnicy, już teraz dostępne jest GTA V, a na liście nie brakuje nawet Call of Duty. Zdecydowanie będzie w co grać!

Nowe gry w abonamencie Game Pass

Najważniejsza nowość, bo dostępna już teraz, to Grand Theft Auto V. GTA V ponownie trafia do abonamentu Xbox Game Pass. Tytuł od Rockstar jest dostępny zarówno dla posiadaczy Xbox Game Pass Standard na konsolach, PC Game Pass, jak i w ramach Xbox Game Pass Ultimate. GTA V to prawdziwy fenomen w świecie gier wideo. Produkcja studia Rockstar Games, wydana pierwotnie w 2013 roku, od lat utrzymuje się w czołówce najpopularniejszych tytułów. Akcja gry toczy się w fikcyjnym stanie San Andreas, gdzie gracze wcielają się w trzech bohaterów — byłego złodzieja Michaela, nieprzewidywalnego Trevora i młodego gangstera Franklina. Ich losy splatają się w serii spektakularnych napadów, pościgów i nielegalnych interesów w tętniącym życiem Los Santos.

Powrót gry do oferty Xbox Game Pass to świetna okazja, by przypomnieć sobie tę gangsterską historię lub nadrobić ją, jeśli ktoś jeszcze nie miał okazji zagrać. Jeśli macie aktywny abonament — GTA V możecie pobrać w ramach subskrypcji, bez dodatkowych opłat. Nie zapomnijcie też o wciąż tętniącym życiem trybie GTA Online. To obecnie jeden z najlepszych sposobów, aby umilić sobie oczekiwanie na GTA VI.

Dostępne wkrótce

Poniżej prezentujemy pełną listę wszystkich potwierdzonych gier, które w najbliższym czasie zasilą katalog abonamentu Xbox Game Pass. To produkcje, na które wielu graczy czekało z niecierpliwością — od dużych premier, przez uznane hity niezależne, aż po zaskakujące tytuły, które mogą stać się prawdziwymi perełkami. Microsoft konsekwentnie rozwija swoją usługę, regularnie dostarczając nowe tytuły i rozbudowując ofertę dla subskrybentów. Warto więc sprawdzić, co pojawi się w Game Passie w najbliższych tygodniach.

Neon White (konsola) – 16 kwietnia

SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game (Cloud, konsola i PC) – 16 kwietnia

– Crime Scene Cleaner (Cloud, PC i Xbox Series X|S) – 17 kwietnia

Tempopo (chmura, konsola i PC) – 17 kwietnia

Clair Obscur: Expedition 33 (Cloud, PC i Xbox Series X|S) – 24 kwietnia

Towerborne (game preview) (chmura, PC i Xbox Series X|S) – 29 kwietnia

Far Cry 4 (Cloud, Console i PC) – 30 kwietnia

Anno 1800 (Cloud, PC i Xbox Series X|S) – 1 maja

Call of Duty: Modern Warfare II (Cloud, Console i PC) – 1 maja

Dredge (Cloud, PC i Xbox Series X|S) – 6 maja

Nie da się ukryć, że na liście jest kilka naprawdę ciekawych pozycji. Które budzą w was największe zainteresowanie? Ja na pewno planuję ograć Far Cry 4. Chociaż tytuł jest już na rynku od dawna, to do tej pory nie miałem okazji sprawdzić tej przygody w Himalajach. Na pewno warto też rzucić okiem na kolejne Call of Duty w Xbox Game Pass. Activision wreszcie zdecydowało się na dodanie innej odsłony do popularnej usługi. Czy strzelanka jest warta zainstalowania? Zdecydowanie tak.

Mamy tu do czynienia z bezpośrednią kontynuacją rebootu wydanego w 2019 roku. Gra ponownie przenosi graczy w sam środek współczesnych konfliktów zbrojnych, ukazując fikcyjną, choć mocno inspirowaną realnymi wydarzeniami fabułę. W kampanii dla jednego gracza wcielamy się w członków legendarnej jednostki Task Force 141, dowodzonej przez kapitana Johna Price’a, a wśród towarzyszy znajdziemy również znane postacie, takie jak Ghost, Soap MacTavish czy Gaz. Tym razem bohaterowie muszą stawić czoła globalnemu zagrożeniu terrorystycznemu i powstrzymać niebezpieczne sojusze między kartelami narkotykowymi a międzynarodowymi ekstremistami.

Modern Warfare II z 2022 roku spotkało się z ciepłym przyjęciem graczy i recenzentów, chwalone za widowiskową kampanię, usprawniony system rozgrywki oraz bogaty multiplayer, choć nie obyło się bez drobnych kontrowersji i dyskusji w społeczności. Tytuł na pewno poradził sobie lepiej, niż niesławna „trójka” z 2023 roku. Aj, to był dopiero strzał w kolano…

Xbox Game Pass straci te gry

Niestety, abonament Microsoftu to nie tylko nowe gry regularnie dołączające do usługi, ale także tytuły, które z niej znikają. Game Pass, choć oferuje bogatą i różnorodną bibliotekę, działa na zasadzie rotacji — oznacza to, że część dostępnych produkcji ma w usłudze swój czas określony z góry. Po jego upływie gry zostają usunięte z katalogu, często ku rozczarowaniu graczy, którzy nie zdążyli ich ukończyć lub odłożyli je „na później”. O jakich grach mowa? Nadchodzące ubytki to gry, które znikną już 30 kwietnia 2025 roku:

Have a Nice Death (Cloud, konsole, PC)

Kona II Brume (Cloud, konsole, PC)

Sniper Elite 5 (Cloud, konsole, PC)

The Last Case of Benedict Fox (Cloud, konsole, PC)

Thirsty Suitors (Cloud, konsole, PC)

The Rewinder (Cloud, konsole, PC)

Warto więc na bieżąco śledzić listy zapowiedzianych nowości oraz produkcji opuszczających usługę, by nie przegapić ulubionych tytułów. Microsoft zazwyczaj z wyprzedzeniem informuje o nadchodzących zmianach, dając graczom szansę na dokończenie rozgrywki lub zakup gry ze specjalnym rabatem dla subskrybentów. To naturalny element działania Game Passa, który z jednej strony stale zaskakuje nowymi hitami, a z drugiej wymusza pożegnania z niektórymi tytułami.

Źródło: Opracowanie własne i news.xbox.com