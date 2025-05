12 gier trafi w maju 2025 do katalogu Xbox Game Pass

Zgodnie z tradycją, przedstawiciele amerykańskiej korporacji Microsoft ujawnili pełne zestawienie z grami, które w bieżącym miesiącu pojawią się w usłudze subskrypcyjnej Xbox Game Pass. Na liście znalazło się więc dwanaście tytułów, spośród których wyróżnić można na pewno DOOM: The Dark Ages.

Zaznaczamy, że pierwszy produkt z powyższej listy, czyli 1-miesięczny abonament Game Pass Ultimate, nie jest kumulatywny; może być wykorzystany tylko na kontach bez aktywnej subskrypcji Game Pass Ultimate.

Xbox Game Pass na maj 2025. Pełna lista gier

Warto w tym momencie też zaznaczyć, że DOOM: The Dark Ages trafi do katalogu już w dniu swojej premiery. Oprócz tej strzelanki posiadacze aktywnego abonamentu mogą liczyć także na możliwość premierowego zagrania w Revenge of the Savage Planet oraz Kulebra and the Souls of Limbo. Zestawienie może też spodobać się fanom uniwersum Dragon Ball i Warhammer.

Tak prezentuje się natomiast pełna lista:

Dostępne od dziś

Dredge (PC, Xbox Series X/S i chmura)

7 maja 2025

Dragon Ball Xenoverse 2 (PC, konsole i chmura)

Dungeons of Hinterberg (konsole)

Flintlock: The Siege of Dawn (Xbox Series X/S)

Metal Slug Tactics

8 maja 2025

Revenge of the Savage Planet (PC, Xbox Series X/S i chmura)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed (PC, konsole i chmura)

13 maja 2025

Warhammer: Vermintide 2 (konsole i chmura)

15 maja 2025

DOOM: The Dark Ages (PC, Xbox Series X/S i chmura)

16 maja 2025

Kulebra and the Souls of Limbo (PC, konsole i chmura)

20 maja 2025

Firefighting Simulator: The Squad (PC, konsole i chmura)

Police Simulator: Patrol Officers (PC, konsole i chmura)

Źródło: Xbox Wire