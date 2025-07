Xbox Game Pass na lipiec 2025. Pierwsza fala gier

Rozpoczęliśmy nowy miesiąc. Z tej okazji przedstawiciele amerykańskiej korporacji Microsoft ujawnili pierwszą falę gier, które w lipcu 2025 roku pojawią się w katalogu usługi Xbox Game Pass. Wszystko wskazuje na to, że najbliższe tygodnie będą naprawdę solidne. Poniżej znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje!

Zaznaczamy, że pierwszy produkt z powyższej listy, czyli 1-miesięczny abonament Game Pass Ultimate, nie jest kumulatywny; może być wykorzystany tylko na kontach bez aktywnej subskrypcji Game Pass Ultimate.

Xbox Game Pass na lipiec 2025

Już teraz subskrybenci mogą pobierać Little Nightmares II, mroczną przygodówkę osadzoną w groteskowym świecie, a także Rise of the Tomb Raider, grę akcji z Larą Croft w roli głównej. Oba tytuły są dostępne na komputerach osobistych, konsolach, a także w chmurze. Kolejne gry pojawią się w nadchodzących dniach. Już 2 lipca do katalogu dołączą bowiem dwie gry jRPG od Square Enix: Legend of Mana oraz Trials of Mana. Zaledwie dzień później, 3 lipca, subskrybenci otrzymają imprezową platformówkę Ultimate Chicken Horse.

8 lipca powróci natomiast The Ascent. Prawdopodobnie największą atrakcją dla wielu graczy będzie Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, które trafi do usługi 11 lipca w dniu swojej premiery. Gracze z edycją Deluxe zyskają wcześniejszy dostęp już 8 lipca. Oprócz tego do usługi powróci High on Life.

Na koniec Microsoft wspomniał o rosnącej popularności Retro Classics, czyli kolekcji retro-gier dostępnej w ramach Game Passa dzięki współpracy z Antstream Arcade. Do usługi właśnie dodano kolejne klasyki, a liczba graczy przekroczyła milion. Wszystkie gry będą dostępne dla subskrybentów różnych wersji Game Pass, w tym Standard, Ultimate, a także PC Game Pass.

Lista nowych gier w Xbox Game Pass

Dostępne w Xbox Game Pass od dziś

Little Nightmares II (PC, konsole i chmura)

Rise of the Tomb Raider (PC, konsole i chmura)

2 lipca

Legend of Mana (konsole)

Trials of Mana (konsole)

3 lipca

Ultimate Chicken Horse (PC, konsole i chmura)

8 lipca

The Ascent (PC, konsole i chmura)

9 lipca

Minami Lane (PC, konsole i chmura)

11 lipca

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 (PC, konsole i chmura)

15 lipca

High On Life (PC, konsole i chmura)

Źródło: Xbox Wire