Dla kogo jest Xbox Game Pass? Ta odpowiedź… zaskakuje

Na początek prosta sprawa – promocje na Game Pass. Zebraliśmy kilka najciekawszych opcji, które są aktualnie dostępne w sprzedaży.

Dla kogo jest Xbox Game Pass?

Choć Game Pass od lat jest jednym z fundamentów strategii Microsoftu, Spencer przyznaje, że nie każdy powinien w tę usługę inwestować. „Dla mnie Game Pass to zdrowa opcja dla niektórych. Jeśli grasz w jedną lub dwie gry rocznie, to prawdopodobnie nie jest to model biznesowy dla ciebie — lepiej po prostu kup te gry, i to będzie miało sens” — mówi szef Xboxa. Ważniejsze od narzucania jedynej drogi jest dla niego zapewnienie graczom wyboru.

To zresztą część większej zmiany podejścia Xboxa. Microsoft coraz śmielej publikuje swoje gry również na PlayStation i Nintendo Switch, gdzie Game Pass nie istnieje i raczej się nie pojawi. Dlatego, jak podkreśla Spencer, wszystkie gry z Game Passa można też kupić osobno, często na różnych platformach. Game Pass jest więc tylko jedną z opcji w coraz bardziej otwartym ekosystemie Xboxa.

Co ciekawe, Spencer zdradził też, że rozwój usługi na konsolach nieco wyhamował. Największe wzrosty odnotowuje obecnie na PC i w chmurze, co potwierdzają również ostatnie raporty Microsoftu. To właśnie tam firma widzi dziś przyszłość abonamentowego grania. Czy to znak, że Xbox powoli odchodzi od zamkniętego ekosystemu na rzecz czegoś bardziej elastycznego? Wygląda na to, że tak — i być może jest to dobra wiadomość dla graczy, którzy nie lubią być zamykani w jednej usłudze. A Wy, korzystacie z Game Passa, czy wolicie kupować gry na własność?

