Aktualizacja Xbox Game Pass. 12 nowych gier, wiele hitów

Do oferty Xbox Game Pass zmierza masa świetnych produkcji. Nowe tytuły trafią do usługi w ciągu paru najbliższych tygodni.

Microsoft rozpieszcza swoich graczy. Niedawno do Game Passa trafiło 20 gier Bethesdy i myśleliśmy, że usługa już niczym nas nie zaskoczy w najbliższym czasie. Microsoft znowu pokazał, że ma wiele niespodzianek w zanadrzu.

12 nowych tytułów w Xbox Game Pass

Na blogu Xbox pojawiło się wyczekiwane ogłoszenie i najnowsza aktualizacja Game Passa może zadziwiać. Tym razem wydawca postawił na praktycznie same hity. Jest bardzo różnorodnie, więc z pewnością każdy gracz znajdzie coś dla siebie.

Lista gier zmierzających do Game Passa w najbliższych tygodniach:

Undertale – xCloud, konsole i PC – już dostępne

Empire of Sin – xCloud, konsole i PC – 18 marca

Nier: Automata – PC – 18 marca

Star Wars: Squadrons – konsole – 18 marca

Torchlight III – PC – 18 marca

Genesis Noir – konsole i PC – 25 marca

Octopath Traveler – konsole i PC – 25 marca

Pillars of Eternity II: Deadfire UItimate Edition – PC – 25 marca

Supraland – PC – 25 marca

Yakuza 6: The Song of Life – xCloud, konsole i PC – 25 marca

Narita Boy – xCloud, konsole i PC – 30 marca

Outriders – xCloud i konsole – 1 kwietnia

Dodatkowo 31 marca z usługi znikną następujące produkcje:

Hyperdot

Journey to the Savage Planer

Machinarium

Pomijając gry Bethesdy, ostatnie aktualizacje Game Passa nie były specjalnie imponujące. Tym razem jest jednak naprawdę bogato. Śmiem twierdzić, że dawno nie ujrzeliśmy tak dobrej aktualizacji oferty.

Nowa aktualizacja Xbox Game Pass to gratka dla graczy

Żadnym zaskoczeniem nie jest obecność Outriders w nowym ogłoszeniu. Microsoft zapowiedział debiut gry w Game Passie już jakiś czas temu. Warto jednak dodać, że póki co tytuł polskiego People Can Fly trafi do usługi tylko na konsolach i w chmurze.

Co więcej, Outriders to nie jedyny debiut w Game Passie. W usłudze odbędzie się również premiera bardzo ciekawego Narita Boy od Studio Koba. Game Pass to świetna usługa do okrywania takich nietypowych produkcji.

Cieszy również obecność tak uznanych tworów jak Nier: Automata, Octopath Traveler, Yakuza 6: The Song of Life i Undertale. Tych gier chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, wszak zostały bardzo docenione przez krytyków i społeczność graczy.

Widać też kolejne ruchy EA w stronę Game Passa. Star Wars: Squadrons zawita na konsolowego XGP, więc fani Star Wars mogą już zacierać ręce. Nadal czekamy na wprowadzenie EA Play do Xbox Game Pass na PC i aktualnie krążące po sieci plotki wskazują, że doczekamy się tego już całkiem niedługo.

W marcu już raczej nie ujrzymy kolejnej, większej aktualizacji Game Passa. Niewykluczone, że Microsoft ma jeszcze jakieś niespodzianki w zanadrzu, ale póki co nie nastawiałbym się na więcej nowości w najbliższych tygodniach.

