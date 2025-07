Dwie niespodzianki już dostępne w Xbox Game Pass, w tym świeża premiera

Xbox Game Pass zaskakuje graczy. Dwie nowe gry bez zapowiedzi trafiły do usługi! Wśród nich debiutujące He is Coming oraz Back to the Dawn.

Mamy środek lipca, a Xbox Game Pass znów potrafi zaskoczyć. Choć pełną rozpiskę premier poznaliśmy już kilka dni temu, Microsoft dorzucił jeszcze dwie niespodzianki. I to takie, które mogą zająć graczy na dłużej. Jedna z nich to debiut zupełnie nowego roguelike’a, druga to pełna wersja ciekawego tytułu, który wcześniej istniał tylko we wczesnym dostępie.

Sprawdź także: 5 gier do sprawdzenia przez weekend w ramach Xbox Free Play Days

He is Coming i Back to the Dawn dołączają do Xbox Game Pass

Pierwsza z niespodzianek to He is Coming – świeżutki roguelite RPG auto battler, który trafił właśnie do PC Game Pass w ramach programu Game Preview. Gra opiera się na dość klasycznym założeniu: musimy pokonać Króla Demonów i jego armię. Ale już po chwili okazuje się, że to nie byle jaka siekanka. Tytuł oferuje ponad 350 przedmiotów do zebrania i przetestowania w walce, a całość działa w systemie automatycznych starć, w których liczy się taktyka i planowanie. Jest też tryb asynchroniczny, dzięki któremu można konkurować z innymi.

Z kolei drugą nowością jest Back to the Dawn. Ten tytuł mogliście już znać z PC, bo od listopada 2023 roku był dostępny we wczesnym dostępie. Teraz jednak doczekał się aktualizacji 1.0 i wjechał także na konsole, co oznacza jego debiut w pełnej wersji zarówno na Xboxach, jak i w usłudze Game Pass. To izometryczna gra RPG z więziennym klimatem, zaskakująco dopracowana i chwalona przez fanów za rozbudowane dialogi oraz sporą swobodę działania.

Microsoft nie promował żadnej z tych gier w ramach głównego ogłoszenia, więc ich dodanie do Game Passa było sporą niespodzianką. Taki ruch jednak zdecydowanie ożywia ofertę. Obie pozycje różnią się od siebie, więc każdy znajdzie coś dla siebie. A przy okazji warto przypomnieć, że do biblioteki niedawno dołączyły też RoboCop i My Friendly Neighborhood.

Źródło: PureXbox