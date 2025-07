Ponad 100 kultowych gier trafi do Xbox Game Pass

Xbox Game Pass szykuje retro ofensywę! Ponad 100 klasyków w drodze do usługi w 2025 roku i w kolejnych latach. Co szykuje gigant z Redmond?

Dziś do usługi Xbox Game Pass trafiły kolejne dwie nowości, ale to nie wszystko. Lipiec zapowiada się naprawdę nieźle, a w przyszłości będzie nawet jeszcze lepiej, szczególnie dla fanów retro-gamingu.

Antstream dokłada do Xbox Game Pass

Za Xbox Retro Classics odpowiada Antstream Arcade, zespół, który wcześniej dostarczył użytkownikom Xboxa i PS5 własną platformę do retro grania w chmurze. Ich doświadczenie w tej dziedzinie teraz przekłada się na konkret: planują dodać aż 120 kolejnych klasyków do biblioteki Retro Classics. Choć nie podano dat, cały pakiet ma trafić do graczy w 2025 i 2026 roku.

Warto też zaznaczyć, że nie chodzi tu tylko o stare gry wrzucone do sklepu. Każdy z tytułów w Retro Classics zostanie wzbogacony o osiągnięcia, wyzwania oraz rankingi punktowe. Pojawią się także turnieje i specjalne wydarzenia, które mają dodatkowo zachęcić do rywalizacji i odkrywania klasyków na nowo.

Nie wiadomo jeszcze, czy do zestawu trafią licencjonowane perełki, takie jak gry Disneya, mimo że Antstream miał z nimi wcześniej kontakt. Z drugiej strony już w lipcu do Game Passa zawitają remake’i, m.in. Trials of Mana czy Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, więc fani gier z dawnych lat będą mieć czym się zająć. Microsoft nie ogłosił jeszcze ewentualnych zmian cen Game Passa, ale przy tak dużej rozbudowie oferty i rosnących kosztach gier trudno zakładać, że wszystko zostanie po staremu. Jeśli więc planujesz wrócić do czasów 16-bitów, lepiej skorzystać z okazji, zanim zrobi się drożej.

