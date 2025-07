Nowe gry w Xbox Game Pass już dziś! Dwie produkcje w ofercie

Gdzie najlepiej kupić abonament Xbox Game Pass? Poniżej znajdziecie najciekawsze oferty:

Wszystkie kody są do bezproblemowego aktywowania w Polsce.

Dwie nowe gry już w Xbox Game Pass

Dzisiaj na kalendarzach pojawił się 2 dzień lipca, a to oznacza jedno. Do abonamentu Game Pass dołączyły dwie nowe produkcje. O jakich grach mowa? Jest ciekawie. W ofercie pojawiły się:

Legend of Mana (konsole)

Trials of Mana (konsole)

Legend of Mana to niezwykle klimatyczna i artystycznie dopracowana gra RPG, która zabiera graczy w bajkową podróż po świecie Fa’Diel, krainie, którą należy odbudować kawałek po kawałku. Wcielając się w tajemniczego bohatera lub bohaterkę, tworzymy własną mapę świata, rozmieszczając magiczne artefakty w ramach unikalnego systemu „Land Make”. Zamiast liniowej fabuły gra oferuje mozaikę opowieści — wzruszających, zabawnych i często zaskakująco dojrzałych, które odkrywamy we własnym tempie. Zachwyca ręcznie malowaną grafiką 2D, poruszającą ścieżką dźwiękową autorstwa Yoko Shimomury i wyjątkową atmosferą, która sprawia, że każda chwila w Legend of Mana to jak wejście do interaktywnego obrazu pełnego magii i melancholii.

Trials of Mana to barwna, pełna emocji podróż przez magiczny świat, w którym sześciu bohaterów staje w obliczu zagłady i musi odnaleźć siłę, by przywrócić równowagę manie — mistycznej energii podtrzymującej życie. Już na początku gracz wybiera swoją drużynę, co sprawia, że każda rozgrywka jest unikalna, a fabuła rozwija się z innej perspektywy. Opowieść, choć zanurzona w baśniowej stylistyce, porusza uniwersalne tematy: utraty, odwagi, przeznaczenia i wyborów, które definiują bohaterów.

Zobacz też: Jeden prosty trik w Death Stranding 2 zupełnie zmienia rozgrywkę. Chodzi o skradanie i walkę

Więcej o grach na lipiec w XGP przeczytacie tutaj.

Źródło: Planeta Gracza