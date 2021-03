Xbox potwierdza szczegóły ekskluzywności gier Bethesdy. Jest jeden warunek

Szef Xbox, Phil Spencer, potwierdził szczegóły ekskluzywności gier Bethesdy. Będą one dostępne wszędzie tam, gdzie sięga Microsoft.

Widzimy już pierwsze pokłosie przejęcia Bethesdy przez Microsoft. Gry wydawcy trafiły do Game Passa, a na tym jeszcze nie koniec. Przyszła też pora na ogłoszenie o do platform docelowych dla produkcji firmy. Jeśli jesteście fanami PlayStation, nie mamy najlepszych wieści.

Wspierasz Xbox Game Pass? Otrzymasz gry Bethesdy

Phil Spencer potwierdził szczegóły ekskluzywności. Jego słowa wprost mówią, że gry Bethesdy trafią wszędzie tam, gdzie istnieje Xbox Game Pass. Chodzi więc o Xboxy, komputery osobiste i platformy mobilne za pośrednictwem chmury.

Wyjątkiem od tej reguły są umowy podpisywane z innymi wydawcami. Prawdopodobnie chodzi o rozwiązania na wzór tych, które widzimy na przykładzie Deathloop. Nie mamy jednak pewności, jak takie umowy będą wyglądały w nadchodzących latach i czy będą w jakiś sposób ograniczone. Na ten moment Spencer odniósł się do Ghostwire: Tokyo i właśnie Deathloop.

Dodatkowo Microsft twierdzi, że przejęcie nie wypłynie na wsparcie obecnie rozwijanych gier na innych platformach. Poniżej znajdziecie fragment wypowiedzi Phila Spencera na temat gier Bethesdy.

Oczywiście nie mogę tu siedzieć i mówić, że każda gra Bethesdy jest na wyłączność, bo wiemy, że to nieprawda. Istnieją zobowiązania umowne, które będziemy realizować, jak zawsze w każdym z tych przypadków. Mamy gry, które istnieją na innych platformach i będziemy wspierać te gry na platformach, na których są. Istnieją społeczności graczy, a my kochamy te społeczności i będziemy w nie inwestować. A nawet w przyszłości mogą pojawić się gry, które są objęte umowami lub są dostępne na innych platformach. Ale jeśli jesteś klientem Xboxa, chcę abyś wiedział, że chodzi o dostarczenie ci wspaniałych, ekskluzywnych gier na platformy, na których istnieje Game Pass. To jest nasz cel, to jest powód, dla którego to robimy, to jest podstawa tego partnerstwa, które budujemy. – powiedział Phil Spencer na konferencji

Wciąż jest tu wiele niedopowiedzeń, ale przynajmniej wiemy o podstawowym warunki ekskluzywności gier. Pojawia się jednak pytanie, co z konsolami PlayStation i Nintendo?

Xbox stawia warunki, a co z PlayStation i Nintendo?

Phil Spencer wyciągnął asa z rękawa. Jego słowa mówią właściwie wprost, że jeśli jakiś producent chce dostać gry Bethesdy, to musi pozwolić na wsparcie Game Passa. O ile nie sądzę, aby Nintendo i Sony się na to zgodziły, tak jest to bardzo dobry ruch Microsoftu.

Co więcej, wzmianka o umowach między wydawcami również napawa optymizmem. Póki co ciężko jednoznacznie stwierdzić, jak miałyby one wyglądać, ale taka możliwość mocno pobudza wyobraźnię.

Mogłoby się okazać, że The Elder Scrolls VI i Starfield trafią również na PlayStation, ale tylko jeśli Sony dogada się z Microsoftem. Póki co możemy tylko gdybać i szczegóły poznamy po potwierdzeniu większej ilości informacji o wspomnianych tytułach.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.