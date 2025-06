Xbox 360 dostał aktualizację po 20 latach. Pojawiły się… reklamy

Xbox 360 zaskakuje! Konsola dostała aktualizację po 20 latach od premiery. Nowy update dashboardu poprawia wygląd gier i… zachęca do przesiadki na nowszy sprzęt.

Wygląda na to, że Microsoft wciąż pamięta o jednej ze swoich najbardziej kultowych konsol. Choć Xbox 360 zadebiutował jeszcze w 2005 roku, a oficjalne zamknięcie sklepu Marketplace nastąpiło w lipcu 2024, to platforma właśnie dostała nową aktualizację dashboardu. I to w 2025 roku, równo dwie dekady od premiery!

Delikatna sugestia zmiany konsoli z Xbox 360

Nowa wersja menu głównego Xboxa 360 została zauważona przez użytkowników Reddita, którzy szybko podzielili się screenami i wrażeniami. Co zmieniło się na lepsze? Przede wszystkim miniatury gier. Wcześniej bywały rozciągnięte, rozpikselowane albo źle wykadrowane. Teraz pasują idealnie do ramek i prezentują się znacznie bardziej estetycznie.

Ale to nie wszystko. Microsoft dorzucił też nowe… reklamy. Pierwsza z nich promuje nowsze modele konsol: Xbox One S, Xbox Series X i Series S. Druga to kod QR z komunikatem „Doświadcz wydajności nowej generacji. Przesiądź się już dziś.” Brzmi jak bardzo uprzejme przypomnienie, że Xbox 360 swoje już zrobił.

Mimo że oficjalnie nie można już kupować nowych gier ani dodatków na tej konsoli, wygląda na to, że Microsoft postanowił ją jeszcze lekko odkurzyć, czy to z nostalgii, czy z chęci promowania nowszego sprzętu. Ciekawe, ilu użytkowników jeszcze regularnie korzysta z 360-tki?

Źródło: Instant-Gaming