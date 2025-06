Czy myśleliście kiedyś nad opaleniem Windowsa na PlayStation 2? Okazuje się, że to możliwe…

Windows 95 na PlayStation 2? Spełniony sen każdego fana retro… ale tylko na chwilę

W świecie, gdzie króluje ray tracing i 120 klatek na sekundę, pewien programista postanowił przypomnieć, jak wyglądała informatyczna codzienność pod koniec ubiegłego wieku. W 2025 roku, twórca znany jako MeraByte zdołał uruchomić Windows 95 na legendarnym PlayStation 2 — konsoli, która w latach 2000. zrewolucjonizowała domową rozrywkę. Brzmi jak cyfrowy żart? A jednak, to działa. Choć nie bez kompromisów i ogromnej cierpliwości.

Trzeba zrozumieć, jak bardzo karkołomne było to przedsięwzięcie. PS2 bazuje na architekturze MIPS, a Windows 95 powstał z myślą o komputerach z procesorami x86. Żeby połączyć te dwa światy, MeraByte skorzystał z Bochs — emulatora, który “oszukuje” konsolę, by myślała, że jest starym pecetem z lat 90. Za pomocą FreeMCBoot, pamięci USB i kilku sprytnych trików, udało się przygotować środowisko, w którym klasyczny system Microsoftu mógł się zainstalować. To jakby próbować odpalić starą kasetę VHS na odtwarzaczu Blu-ray — z użyciem przejściówek, lutownicy i dużej dawki magii.

Zobacz też: Nowe Call of Duty w Xbox Game Pass – wielki debiut już dziś

Efekt końcowy? Windows 95 się uruchamia, menu działa, a nawet pojawia się kultowy Pulpit. Ale nie licz na komfortową pracę. Mysz nie działa, gier nie da się odpalić, a wszystko chodzi w tempie ospałego żółwia. Nawet tak niepozorna gra jak Solitaire potrafi zawiesić cierpliwość. PS2 po prostu nie była stworzona do takich zadań — ale mimo to, cały projekt wzbudza uznanie. To bardziej dowód kreatywności i nostalgii niż praktyczny eksperyment. I chociaż nie zrobisz na tym arkusza Excela, satysfakcja z uruchomienia Windowsa 95 na konsoli z 2000 roku? Bezcenna.

Źródło: techblog.com