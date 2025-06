Wiedźmin 4 oficjalnie w Kovirze. Czego należy się spodziewać?

Wiedźmin 4 zabierze nas do Koviru! CD Projekt RED pokazało pierwsze ujęcia nowego królestwa w uniwersum Wiedźmina, ale czego należy się spodziewać?

Podczas prezentacji State of Unreal 2025 zaprezentowano nowy fragment technologiczny Wiedźmina 4. Największym zaskoczeniem okazała się lokalizacja. Po raz pierwszy odwiedzimy Kovir, jedno z najmniej znanych królestw Północy.

Wiedźmin 4 i miejsce akcji – co wiemy?

Kovir to miejsce, którego nie mieliśmy okazji zwiedzić w żadnej z poprzednich części Wiedźmina. W Wiedźminie 3 pojawiały się jedynie krótkie wzmianki. Głównie w książkach, zakończeniu z Triss lub dialogach postaci. Tymczasem to właśnie to bogate i neutralne królestwo ma stać się nowym centrum wydarzeń w Wiedźminie 4. CD Projekt RED oficjalnie pokazał pierwsze ujęcia z tej lokacji w technologicznym demie i zapowiada coś zupełnie nowego.

Kovir i Poviss przez wieki uważane były za najbiedniejsze rejony Północy. Do czasu odkrycia gigantycznych złóż metali szlachetnych i soli. Ta przypadkowa eksplozja surowcowego bogactwa sprawiła, że z zapomnianej prowincji Kovir stał się najbogatszym królestwem na kontynencie. Historycznie ziemie te były pod władaniem Redanii, ale po próbie ich odbicia i miażdżącej klęsce, Kovir zyskał pełną niepodległość i zadeklarował wieczystą neutralność.

W grze prawdopodobnie zobaczymy takie miejsca jak zimowa stolica Lan Exeter, letni port Port Vanis czy rejony Creyden, Narok, Talgar i Velhad. Region ten słynie z uczelni, przemysłu szklarskiego i metalurgii. Według wiedźmińskich książek odpowiada za aż 80% światowej produkcji złota. Kovir nie tylko błyszczy, ale i ma swoje ciemniejsze strony – polityczne intrygi, zdrady, napięcia z sąsiadami i stara wojna z Redanią w tle mogą posłużyć za tło nowej opowieści.

Choć CD Projekt RED nie zdradził jeszcze zbyt wielu szczegółów, wybór Koviru jako głównej lokacji to wyraźny sygnał, że studio chce rozszerzyć uniwersum i dać graczom coś, czego wcześniej nie widzieli. Polecam również sprawdzić jak gra prezentować ma się w praktyce dzięki nowemu gameplayowi.

