Wiedźmin 4 wygląda niesamowicie. Zwiastun i gameplay

Podczas pokazu State of Unreal zobaczyliśmy w akcji nadchodzącą grę polskiego studia CD Projekt RED, Wiedźmin 4.

W trakcie dzisiejszego pokazu State of Unreal zobaczyliśmy to, na co czekali chyba wszyscy. Przedstawiciele polskiego studia CD Projekt RED pojawili się na prezentacji silnika Unreal Engine 5 od Epic Games i podzielili się świeżutkimi materiałami z nadchodzącego Wiedźmina 4.

Jedno jest pewne: zdecydowanie jest (i będzie) na co patrzeć.

Wiedźmin 4 na pokazie State of Unreal 2025

Nowe materiały zarejestrowany na podstawowej wersji konsoli PlayStation 5. Mamy tutaj do czynienia z technicznym demo, które prezentuje przede wszystkim możliwości wspomnianego silnika graficznego. Zobaczyliśmy w akcji główną bohaterkę nowej odsłony, czyli oczywiście Ciri. Były również lokacje bardzo zatłoczone, kiedy to gameplay skupiał się przede wszystkim na interakcjach i zachowaniu postaci niezależnych. Celem deweloperów jest osiągnięcie płynnych 60 klatek na sekundę nawet w gęsto zaludnionych miejscach.

To, co na pewno ucieszy wielu graczy, to wzmianka o Gwincie w rozmowie z jednym z NPC-ów. Możemy więc być prawie pewni, że karcianka pojawi się także w czwórce! Poza tym zobaczyliśmy oczywiście nowego towarzysza, który zastąpi Płotkę. Ciri ma bowiem swojego konia o imieniu Kelpie.

Pod koniec prezentacji pokazano nawet stolicę Kovir, czyli Lan Exeter. Zdaniem jednego z deweloperów, Sebastiana Kalemby, jest to najbardziej ambitna i wciągająca gra RPG w otwartym świecie w uniwersum Wiedźmina. Cóż, trzymamy za słowo!

Źródło: State of Unreal