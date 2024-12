Wiedźmin 4 a Andrzej Sapkowski. Co autor sądzi o nowej grze? Wszystko po staremu...

Podejście Andrzeja Sapkowskiego do gier wideo jest nam znane. Nie jest to najbardziej zaangażowany autor książek, jeżeli chodzi o współpracę z twórcami growych adaptacji. Jak pisarz podchodzi jednak do dopiero co zapowiedzianej gry Wiedźmin 4? Twórcy zdradzili, jak wyglądają ich realcje oraz wkład w grę.