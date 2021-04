Wiedźmin 3 Redux w końcu po polsku

Bardzo popularny mod do Wiedźmin 3: Dziki Gon otrzymał spolszczenie. Redux w sporym stopniu zmienia mechaniki gry, by te były bardziej przyjazne graczowi. Często jednak modyfikacja sprawia, że rozgrywka staje się trudniejsza od tej znanej z oryginału.

Jeszcze niedawno publikowaliśmy artykuł, w którym omawialiśmy jedną z najbardziej docenionych przez fanów modyfikacji do najpopularniejszej produkcji CD Projekt RED.

Choć modyfikacja jest świetna, to miała spory problem dla wielu graczy z naszych rodzimych stron. Niestety nie posiadała wcześniej polskiej wersji językowej. Na szczęście uległo to zmianie, a samo spolszczenie możliwe jest do pobrania stąd. Wielu Was może się zastanawiać, dlaczego warto zainteresować się projektem Redux? Odpowiedź jest bardzo prosta.

Co wprowadza Redux do Wiedźmin 3: Dziki Gon?

Redux jest prawdziwą gratką dla osób, którym gameplay w trójce się już po prostu znudził lub którym nie odpowiada im od samego początku. Modyfikacja dotyka szeregu zmian w gameplayu, zachowując przy tym nienaruszone główne założenia mechanik. Twórca skupił się na usprawnieniu gry tak, by po instalacji modyfikacji nie odczuć, że gramy w zupełnie inny tytuł.

Jak możemy dowiedzieć się ze strony modyfikacji, po pobraniu w grze zmienią się następujące rzeczy:

Statystyki większości potworów zostały dostosowane, by zwiększyć poziom trudności.

Przeciwnicy napotkani w grze mają zmienione Zdolności i Odporności, by zgadzały się bardziej z ich założeniami (np. Żywiołaki ognia nie mogą otrzymać obrażeń od ognia).

Wampiry są teraz o wiele silniejsze, ponieważ należą one w świecie Wiedźmina do potężnych stworzeń. Bez Księżycowego Pyłu walka może być niemożliwa do wygrania, co ma być niezwykle widoczne przy dodatku „Krew i Wino”.

Zwiększono siłę wrogich ludzi. Nie są już papierowymi słabeuszami, a stanowią prawdziwe zagrożenie. Walcząc w grupie, obserwują poczynania innych w walce i odpowiednio to wykorzystują.

Ulepszono uległ system alchemii, by przypominał ten znany z Wiedźmina 2.

Zeskalowano działanie znaków.

Dodano system zmęczenia.

Ograniczono możliwości jedzenia i picia podczas walki oraz usunięto możliwość spamowania eliksirami podczas walki.

Każdemu, kto jeszcze nie sprawdził modyfikacji, bardzo polecamy sprawdzenie jej. Wiele opcji zostało wprowadzonych jako opcjonalne, więc możemy dostosować zakres zmian do własnych potrzeb. Polska wersja językowa moda to dodatkowy argument, by być szansę Redux na kolejne godziny przy kochanym przez wszystkich Wiedźminie 3.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.