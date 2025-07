Wiedźmin 3 wrócił do historycznej ceny, tuż przed usunięciem z PS Plus Extra

Masz PS Plus Extra i już wiesz, że nie zdążysz ograć Wiedźmina 3 przed 19 sierpnia? Wtedy gra zostanie usunięta z usługi. Zanim to nastąpi, możesz kupić grę w ogromnej promocji za śmieszne pieniądze.

Wczoraj dowiedzieliśmy się, jakie gry zostaną usunięte z katalogów Extra i Premium w ramach aktualizacji oferty PS Plus sierpień 2025. Niestety na liście jest Wiedźmin 3, z którym musimy się zacząć powoli żegnać. Na szczęście od dzisiaj w PS Store trwa gigantyczna wyprzedaż gier, a wśród obniżek znajdziemy właśnie Dziki Gon.

Wiedźmin 3 najtaniej na PlayStation. Kup, zanim wyleci z PS Plus

Gra została przeceniona aż o 80%, czyli ze 129 zł na 25,80 zł. To powrót do najniższej historycznej ceny, jaką kiedykolwiek miała ta wersja w PS Store. Taniej się już nie da. Pamiętaj, że gdy gra wyleci z PS Plus, nie będziesz już mógł w nią grać w ramach abonamentu. Ale jeśli kupisz ją teraz – za mniej niż pizzę – zostanie z Tobą na zawsze. Promocja na grę potrwa do 31 lipca, zatem jest jeszcze sporo czasu na decyzję.

W Dzikim Gonie wcielasz się w Geralta z Rivii, czyli wiedźmina, łowcę potworów na zlecenie. Świat pogrążony w chaosie czeka na bohatera, który odnajdzie Ciri – Twoją przybraną córkę obdarzoną potężną mocą. Może uratować świat… albo go zniszczyć.

W tej edycji znajdziesz nowe funkcje, czyli dedykowany tryb fotograficzny, przedmioty inspirowane serialem Netfliksa (miecze, pancerze, alternatywne stroje), a także pełne wsparcie dla PS5.

Gra została usprawniona pod kątem najnowszej generacji konsoli. Dostajesz ray tracing, szybsze ładowanie, wsparcie dla wybranych modów, a także pełną obsługę funkcji kontrolera DualSense, w tym haptyczne wibracje i adaptacyjne triggery. Po next-genowej aktualizacji, Wiedźmin na PS5 wygląda i działa lepiej niż kiedykolwiek.

Źródło: PS Store