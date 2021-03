Wiedźmin 3 wkrótce opuści Xbox Game Pass wraz z kilkoma grami. Znamy konkretną datę

Mamy kiepskie wieści dla abonentów Xbox Game Pass. Wiedźmin 3 wkrótce zniknie z biblioteki usługi wraz z kilkoma dobrymi grami.

Abonament Microsoftu cieszy się niegasnącą popularnością. Game Pass święci triumfy i stale otrzymuje nowe produkcje. Oferta w tym momencie jest doprawdy imponująca.

Niestety, każda gra prędzej czy później musi opuścić usługę. Tym razem pożegnamy Geralta z Rivii i parę innych, świetnych gier.

Wiedźmin 3 znika z Game Passa

Szykujcie się na przetasowanie w Game Passie. Wkrótce z usługi zniknie parę świetnych tytułów. Jest wśród nich właśnie Wiedźmin, ale też inne dobre gry. 16 marca usługę Xbox Game Pass opuszczą następujące produkcje:

Wiedźmin 3: Dziki Gon

Astrologaster

Kona

Alvastia Chronicles

Bloodstained: Ritual of the Night

Przygody Geralta były cennym nabytkiem dla Microsoftu. To ponadczasowa gra i choć większość graczy już ma ją za sobą, to niektórzy sięgali po nią głównie za pośrednictwem Game Passa. Dodatkowo jest to przygoda na ponad 100 godzin, więc jeśli ktoś rozpoczął ją stosunkowo niedawno, to może już nie ujrzeć finału przed usunięciem gry z XGP.

Równie bolesna dla niektórych graczy będzie utrata Bloodstained: Ritual of the Night. To fenomenalna metroidvania, którą wiele osób odkryło właśnie dzięki Game Passowi. Takich perełek jest zresztą więcej i gorąco zachęcam Was do sprawdzania mniej znanych produkcji, które znajdują się w bibliotece tego abonamentu.

Niemniej niewykluczone, że niektóre z powyższych gier później wrócą do XGP. Na ich miejsce wskoczą przed tym nowe tytuły, które poznamy w ciągu najbliższych paru dni. Microsoft ogłasza aktualizacje Game Passa zazwyczaj na samym początku nowego miesiąca.

Wiedźmin 3 może powrócić do abonamentu w odświeżonej formie

Warto w tym miejscu przypomnieć, że Wiesiek otrzyma za jakiś czas mini-remaster. CD Projekt pracuje nad wersją RTX, która powinna trafić na nasze komputery i next-genowe konsole w ciągu roku.

Nie zdziwiłbym się, gdyby gra po krótkim czasie trafiła do Game Passa ponownie. Dziki Gon ma na karku prawie sześć lat i z pewnością znajdzie się wielu chętnych na powrót do upiększonego Velen. O ile przygoda Geralta zapada w pamięć, tak jest to tytuł, który wiele osób chciałoby sobie odświeżyć.

Oczywiście to tylko moje gdybania i równie dobrze Wiedźmin 3 może już nigdy nie trafić do żadnego abonamentu, ale szczerze w to wątpię. To świetna i bardzo popularna gra, więc Microsoft zdecydowanie zechce ją gościć ponownie w ramach swojego abonamentu.

Jeśli poszukujecie akurat Game Passa w dobrej cenie, to obserwujcie nasz dział promocji. Często pojawiają się na nim dobre oferty dla nowych i powracających abonentów.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.