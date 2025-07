Jeden z najlepszych filmów 2024 roku już na polskim streamingu. Gdzie obejrzeć?

Na SkyShowtime zadebiutował jeden z najbardziej nagradzanych filmów 2024 roku. To musical, który rozbił bank w kinach i podbił serca krytyków oraz widzów.

Wicked – gdzie obejrzeć?

Wicked miał swoją premierę kinową w listopadzie ubiegłego roku i bardzo szybko stał się jednym z największych sukcesów sezonu. Produkcja w reżyserii Jona M. Chu zdobyła aż 10 nominacji do Oscara, z czego dwie statuetki trafiły na konto filmu. Największą filmową nagrodę obraz zdobył za najlepszą scenografię oraz kostiumy. Teraz musical można obejrzeć wygodnie z domu, bo film trafił do biblioteki SkyShowtime.

W serwisie Rotten Tomatoes film ma aż 95% pozytywnych ocen od ponad 25 tysięcy widzów i 88% od krytyków. To znakomity wynik, który czyni Wicked jednym z najlepiej ocenianych filmów 2024 roku. Zresztą sukces nie kończy się na recenzjach! Produkcja zarobiła globalnie ponad 756 milionów dolarów.

Dużą rolę w tym sukcesie odegrała Ariana Grande, która wcieliła się w jedną z głównych bohaterek. Obecność światowej gwiazdy muzyki pomogła filmowi przebić się do szerszej publiczności i przyciągnęła do kin osoby, które normalnie omijają musicale szerokim łukiem. Ale Wicked broni się nie tylko popularnością obsady. To nadal solidna, efektowna i emocjonalna historia.

Popularność filmu była tak duża, że natychmiast rozpoczęto prace nad kontynuacją. Jeśli więc spodoba wam się ta wersja opowieści ze Szmaragdowego Grodu, możecie być pewni, że to dopiero początek większego uniwersum.

