Film ze świetnymi ocenami ominął polskie kina. Niebawem trafi na Amazon Prime Video

Już w połowie czerwca widzowie w Polsce będą mogli obejrzeć jeden z najbardziej intensywnych dramatów wojennych ostatnich lat. Warfare (“Wojna”), który wcześniej ominął krajową dystrybucję kinową, oficjalnie trafi na Amazon Prime Video 15 czerwca 2025. I zdecydowanie warto mieć tę datę zaznaczoną w kalendarzu.

Warfare wkrótce na Amazon Prime Video

Za scenariusz i reżyserię odpowiada duet wyjątkowy: Ray Mendoza, weteran wojny w Iraku, oraz Alex Garland, znany z takich tytułów jak Civil War i 28 dni później. Warfare to nie tylko kolejna hollywoodzka opowieść o wojnie. To obraz, który stawia na surowy realizm i prawdziwe emocje. Akcja toczy się w czasie rzeczywistym, skupiając się na misji Navy SEALs wewnątrz irackiego domu, gdzie każdy dźwięk może oznaczać koniec.

To, co wyróżnia Warfare na tle innych wojennych produkcji, to jego bezkompromisowe podejście do tematu. Tu nie ma miejsca na efekciarstwo ani heroiczne przemowy. Jest napięcie, pot i brud. Główne role zagrali m.in. D’Pharaoh Woon-A-Tai (jako Ray Mendoza), Cosmo Jarvis, Will Poulter, Kit Connor i Joseph Quinn.

Film zebrał świetne recenzje. Na Rotten Tomatoes ma aż 93% pozytywnych ocen zarówno od krytyków, jak i widzów. Chwalony jest za emocjonalną głębię, klaustrofobiczny klimat i unikanie wojennych schematów. Wielu porównuje go do The Hurt Locker czy Szeregowca Ryana i to nie bez powodu.

Choć nie miał swojej premiery w kinach w Polsce, teraz wreszcie będzie można nadrobić zaległości. Warfare pojawił się już w sekcji “Wkrótce” na Prime Video, a teraz znamy oficjalną datę debiutu – 15 czerwca. Film będzie dostępny w jakości HD i z polskimi napisami lub lektorem.

Źródło: Amazon Prime Video