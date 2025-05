Uwielbiana gra ze Spider-Manem miała dostać kontynuację. Szczegóły brzmią aż za dobrze

Po sukcesie pierwszej części Activision i Treyarch od razu ruszyli z pracami nad kontynuacją, która już w połowie 2000-tych była zaawansowana pod względem fabuły i technologii. Koncepcje ujawnione niedawno przez byłych artystów studia pokazują, jak odważne plany porzucono ze względu na ograniczenia sprzętowe.

Dualni bohaterowie i zimowy Nowy Jork

W grze miał się pojawić nie tylko Peter Parker i Venom, lecz także Norman Osborn w stroju Zielonego Goblina. Model Goblina ukazywał muskularną sylwetkę i zimowy strój, co potwierdzały animacje rzucania śnieżkami oraz zimowe efekty pogodowe. Rozszerzona wersja metropolii obejmowała Brook­lyn z mostem Brooklyńskim, Coney Island czy stare stocznie, a fragmenty map uwzględniały pełne ośnieżenie ulic i świąteczne dekoracje.

Scenariusz miał być jeszcze większą atrakcją dla fanów komiksów dzięki wątkom S.H.I.E.L.D. oraz powrotowi Doktora Dooma. Spidey miał walczyć u boku Daredevila, by powstrzymać plany Osborna wspierane przez złowrogie symbionty. Zwiastuny koncepcyjne sugerowały, że zamiast jednej linii fabularnej gracze dostaliby dwie, z różnymi zakończeniami i alternatywnymi misjami.

Ostatecznie projekt odrzucono, gdy okazało się, że pamięć konsol wymusi zbyt wiele kompromisów. Fragmenty kodu i aktywów trafiły do gry Battle for New York na handheldy, ale główne pomysły pozostały w archiwach. Mimo to ujawnione materiały udowadniają, że już dwie dekady temu deweloperzy myśleli o otwartym świecie, dynamicznej pogodzie i rozbudowanej narracji.

Źródło: GamesLatestNews