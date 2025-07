Ubisoft chce, żebyście zniszczyli swoje pudełkowe gry po wyłączeniu serwerów

Ubisoft wprowadził kontrowersyjne zmiany w swoim regulaminie EULA. Gracze, którzy stracą dostęp do gry w wyniku zakończenia wsparcia, mają obowiązek… zniszczyć wszystkie kopie produktu. To kolejna decyzja wydawcy, która budzi spory sprzeciw społeczności.

Nowe zapisy w EULA Ubisoft

W zaktualizowanej umowie licencyjnej Ubisoft zastrzega sobie prawo do zakończenia wsparcia dla dowolnego produktu, w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Co więcej, po takim kroku gracze mają nie tylko przestać korzystać z gry, ale również ją odinstalować i zniszczyć wszystkie posiadane kopie. Dotyczy to zarówno wersji cyfrowych, jak i fizycznych.

Taki zapis ma zapobiegać ewentualnym pozwom, podobnie jak w przypadku sprawy związanej z grą The Crew, której serwery zostały niedawno wyłączone. Ubisoft chce w ten sposób zabezpieczyć się na przyszłość, jednak całość wygląda jak próba całkowitego wymazania starszych gier z rynku.

Dodatkowo firma nie ma obowiązku informowania graczy o zmianach w regulaminie. To użytkownicy muszą sami śledzić dokumenty prawne, a brak akceptacji zapisów skutkuje koniecznością usunięcia produktu. Taki kierunek działania odbierany jest jako kolejny cios w konsumenckie prawa.

Ubisoft od dłuższego czasu zmaga się z negatywnym odbiorem. Notowania firmy znacząco spadły, a ratunkiem miała być współpraca z chińskim gigantem Tencent. Teraz jednak, zamiast odbudowywać wizerunek, wydawca pogrąża się jeszcze bardziej, podejmując decyzje, które mogą wykluczyć część graczy z dostępu do ich ulubionych gier.

Źródło: Tech4Gamers