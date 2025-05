Studio Naughty Dog ponownie znalazło się w ogniu krytyki. Wszystko to po doniesieniach o kolejnym anulowanym projekcie, który miał zastąpić skasowany tryb wieloosobowy do The Last of Us Part II. Według informacji przekazanych przez insidera DanielaRPK, prace nad tajemniczą grą zostały wstrzymane zaledwie trzy miesiące temu.

Kolejna gra twórców The Last of Us anulowana

Gra, nad którą pracował Vinit Agarwal — reżyser, który również pełnił rolę odpowiedzialną za porzucony tryb multiplayer w The Last of Us — miała być rozbudowaną przygodą dla jednego gracza. Miała łączyć elementy i ambicje pierwotnie zaplanowane dla projektu sieciowego. Po anulowaniu dwóch dużych gier w krótkim czasie Agarwal zdecydował się opuścić studio, w którym pracował przez ponad dekadę.

To kolejny cios dla studia Naughty Dog, które w ostatnich latach starało się oddalić od swoich kultowych marek. Mowa tu o Uncharted i TLOU. Niestety, próby wprowadzenia nowych własności intelektualnych nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Co więcej, realizacja ambitnych planów związanych z usługami live-service okazuje się być znacznie trudniejsza, niż początkowo zakładano.

Mimo to studio nie rezygnuje z przyszłości – wciąż pracuje nad dwoma dużymi projektami. Jednym z nich jest niedawno ujawnione Intergalactic: The Heretic Prophet, natomiast drugi tytuł wciąż pozostaje tajemnicą. Neil Druckmann zapewnia jednak, że nie jest to TLOU Part III — przynajmniej na razie.

Zobacz też: Fantasy Papież, czyli gra o wyborze papieża bije rekordy popularności. Jest za darmo!

W międzyczasie gracze mogą jedynie spekulować, czy Naughty Dog podejmie próbę powrotu do sprawdzonych marek, czy nadal będzie szukać nowej tożsamości. Jedno jest pewne — kolejne anulowanie to sygnał niepewności w jednym z najbardziej prestiżowych studiów PlayStation.

Źródło: tech4gamers.com