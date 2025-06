Josh Sawyer, projektant legendarnych RPG-ów takich jak Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity czy Pentiment, od lat znany był jako ktoś, kto patrzy na romanse w grach z dużym dystansem — żeby nie powiedzieć: z lekką pogardą. Tym bardziej zaskakuje jego najnowsza opinia: romanse w Cyberpunk 2077? Zrobione świetnie. I właśnie tak powinno się to robić.

Cyberpunk 2077 chwalony przez twórcę Fallout: New Vegas

Sawyer nigdy nie ukrywał, że nie przepada za typowym podejściem RPG-ów do miłości. Już w 2006 roku na forum Obsidianu pisał, że irytuje go sprowadzanie relacji do tanich fantazji — kliknij X razy, powiedz coś miłego, a po trzech misjach masz scenę miłosną. „Nie nienawidzę miłości w grach. Ale nienawidzę, gdy sprowadza się ją do płytkiej, masturbacyjnej fantazji.” Z takim nastawieniem trudno było sobie wyobrazić, że Sawyer kiedykolwiek pochwali system romansów. A jednak — Cyberpunk 2077 zrobił coś, co złamało ten schemat.

W rozmowie z PC Gamer Sawyer przyznał, że ogromnie docenił to, jak CD Projekt Red rozwiązał kwestię relacji w Cyberpunku. Co zadziałało? Przede wszystkim pacing — czyli tempo. W grze nie masz dostępu do wszystkich romansów jednocześnie. Relacje rozwijają się osobno, w odosobnieniu, z przerwami, które mają sens narracyjny. „Robisz coś z Judy, kończycie misję, rozmawiacie… i ona mówi: ‘Muszę się zająć swoimi sprawami, trzymaj się’. I znika. Wraca dopiero później, po czasie, kiedy coś się naprawdę zmienia.” Dla Sawyera to klucz — relacja ma swoje tempo, przestrzeń i kontekst. Nie siedzisz w obozie z pięcioma postaciami i nie prowadzisz flirtu obok towarzyszy, którzy udają, że nie słyszą. Każdy wątek jest zamknięty, osobisty, intymny. Nie ma konkurencji, nie ma „zaliczania”.

Sawyer zauważa też, że forma techniczna Cyberpunka wspiera wiarygodność emocji. Dzięki perspektywie pierwszoosobowej, wysokiej jakości animacjom i rozmowom, które nie są oderwane od wydarzeń, relacje w grze czują się bardziej prawdziwe.

Źródło: gamesradar.com